Noc múzeí a galérií ponúkne v B. Bystrici a Zvolene pestrosť podujatí

Banská Bystrica 5. mája (TASR) - Múzeá a galérie v Banskej Bystrici a Zvolene sa aj tento rok zapoja do Noci múzeí a galérií a v sobotu 18. mája od 16.00 h až do polnoci ponúknu návštevníkom prehliadky, workshopy, kvízy, divadelné vystúpenia či koncerty. TASR o tom informovala hovorkyňa Múzea SNP Michaela Bučeková.



Do podujatia sa zapojí Stredoslovenské múzeum - v Matejovom dome, Thurzovom dome a Tihányiovskom kaštieli v Radvani chystajú prehliadky exponátov, tvorivé dielne, interaktívne hry aj večerné kino. Bohatý program ponúkne aj Stredoslovenská galéria, a to vo Vile Dominika Skuteckého, Pretóriu aj Bethlenovom dome.



Návštevníkov budú čakať počas podujatia aj v Literárnom a hudobnom múzeu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, v Múzeu Slovenského národného povstania, v Hodinovej veži, Thurzo-Fugger zážitkovej expozícii v Barbakáne a kultúrnom priestore Zabudnutý pivovar. Program počas Noci múzeí a galérií chystá aj Slovenská národná galéria Zvolenský zámok a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.



Bučeková priblížila, že na vstup do všetkých múzeí, galérií a na podujatia postačí jedna spoločná vstupenka, ktorú si môžu záujemcovia zakúpiť aj v predpredaji. "Vstupenka zároveň platí ako lístok na bezplatnú mestskú hromadnú dopravu v oboch mestách v čase od 16.00 h do polnoci pri spiatočnej ceste z múzea alebo galérie a navyše sa vďaka nej môžete medzi obidvoma mestami prepraviť dobovým vlakom," podotkla hovorkyňa Múzea SNP.



Predpredaj vstupeniek na podujatie prebieha od začiatku mája v zapojených múzeách, galériách a v turistickom informačnom centre v budove historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Preprava dobovým vlakom bude možná len s vopred zakúpenou vstupenkou, ktorú nebude možné zakúpiť si na železničných staniciach ani priamo vo vlaku. Vstupenka bude platiť len 18. mája 2024.



Bučeková pripomenula, že návštevníci sa tiež môžu zapojiť do súťaže. Stačí nazbierať štyri pečiatky za vstupy a budú v žrebovaní o rôzne ceny.