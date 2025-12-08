< sekcia Slovensko
NOČNÉ VLÁMANIA: Štyroch chlapcov v Medzilaborciach obvinili
Skutky spáchali formou spolupáchateľstva v noci zo 4. na 5. decembra.
Autor TASR
Medzilaborce 8. decembra (TASR) - Polícia v Medzilaborciach obvinila dvoch chlapcov vo veku 15 a 14 rokov z trestného činu krádeže, ktorého sa mali dopustiť spolu s ďalšími chlapcami vo veku od 11 do 15 rokov. Skutky spáchali formou spolupáchateľstva v noci zo 4. na 5. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, najskôr násilím otvorili dvere do predajne drogérie v Medzilaborciach. Z regálov si odniesli parfumy, sladkosti a žuvačky. Keďže v predajni nenašli peniaze, z miesta odišli. Okrem škody spôsobenej krádežou vznikla aj škoda poškodením zariadenia. O niekoľko hodín neskôr skupina násilím otvorila vstupné dvere do predajne potravín. Po vstupe do predajne sa spustil alarm a z miesta ušli. „V tomto prípade vznikla len škoda poškodením zariadenia, ktorá bola vyčíslená približne na 600 eur,“ dodala hovorkyňa.
Aj v tomto prípade boli chlapci vo veku 15 a 14 rokov obvinení z trestného činu krádeže spáchaného v štádiu pokusu. „Vzhľadom na to, že ide o mladistvých, podľa zákona im hrozí polovičná trestná sadzba,“ doplnila Ligdayová.
Ako uviedla, najskôr násilím otvorili dvere do predajne drogérie v Medzilaborciach. Z regálov si odniesli parfumy, sladkosti a žuvačky. Keďže v predajni nenašli peniaze, z miesta odišli. Okrem škody spôsobenej krádežou vznikla aj škoda poškodením zariadenia. O niekoľko hodín neskôr skupina násilím otvorila vstupné dvere do predajne potravín. Po vstupe do predajne sa spustil alarm a z miesta ušli. „V tomto prípade vznikla len škoda poškodením zariadenia, ktorá bola vyčíslená približne na 600 eur,“ dodala hovorkyňa.
Aj v tomto prípade boli chlapci vo veku 15 a 14 rokov obvinení z trestného činu krádeže spáchaného v štádiu pokusu. „Vzhľadom na to, že ide o mladistvých, podľa zákona im hrozí polovičná trestná sadzba,“ doplnila Ligdayová.