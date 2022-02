NOI: Skríning vie zabrániť 9 z 10 prípadov rakoviny krčka maternice

Bratislava 3. februára (TASR) - Rakovina krčka maternice je druhou najčastejšou formou rakoviny u žien vo veku okolo 45 rokov. Ochorenie je však ľahko diagnostikovateľné a v skorom štádiu aj efektívne liečiteľné. Na sociálnej sieti to pripomenul Národný onkologický inštitút (NOI).



"Nepociťovanie žiadnych ťažkostí, ostych či menšia uvedomelosť sú veľmi častými dôvodmi, prečo sa ženy vyhýbajú návšteve u gynekológa," priblížil lekár z NOI Oliver Sadovský. Pravidelný skríning však dokáže zabrániť deviatim z desiatich prípadov rakoviny krčka maternice.



Vyšetrenie krčka maternice je určené pre ženy, ktoré majú 23 a viac rokov. "Je bezplatné a bezbolestné," zdôraznil NOI. Každoročne sa na Slovensku diagnostikuje 600 nových prípadov. Z nich približne 200 žien zomrie.



NOI preto odporúča dohodnúť si termín preventívnej prehliadky a skríningu u gynekológa. V prípade, že pacientka nemá svojho lekára, môže kontaktovať najbližšiu gynekologickú ambulanciu v mieste svojho bydliska. "Gynekologickú ambulanciu vie odporučiť aj zdravotná poisťovňa," dodal NOI.



Náklady na liečbu sú zároveň mnohonásobne vyššie ako pri úhrade preventívnych prehliadok. Celkové náklady Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) na liečbu rôznych druhov rakoviny boli od januára do novembra 2021 vyše 374 miliónov eur. "Kým včasné zachytenie onkologického ochorenia v podobe preventívnej prehliadky alebo skríningu nás stojí rádovo okolo 50 eur, za rozvinuté štádium napríklad rakoviny prsníka zaplatíme rádovo do 5000 eur a náklady na zdravotnú starostlivosť pri pokročilých štádiách ochorenia s metastázami predstavujú aj viac ako 10.000 eur ročne na jedného pacienta," spresnila hovorkyňa poisťovne Eva Peterová.