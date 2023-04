Nominácie do súťaže Cena za transfer technológií prijímajú do augusta

Bratislava 22. apríla (TASR) - Nominácie do súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku je možné zaslať do 31. augusta. Súťaž vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR prostredníctvom Centra transferu technológií pri CVTI SR. Cieľom je oceniť najlepšie inovácie, inovátorov či aktivity v oblasti duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. TASR o tom informovala Eva Vašková z komunikačného oddelenia CVTI SR.



"Víťazov v jednotlivých kategóriách vyhlásime na konferencii COINTT 2023, ktorá sa uskutoční v októbri v Bratislave," konkretizoval vedúci odboru transferu technológií CVTI SR Miroslav Kubiš. Ako doplnil, pretaviť výsledky vedy a výskumu do praxe a zhodnotiť duševné vlastníctvo, ktoré vzniklo v slovenských vedeckovýskumných inštitúciách, má byť cieľom každej takejto inštitúcie.



"Súťaž upriamuje pozornosť na prácu slovenských vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich na našich inštitúciách. Aj na Slovensku vytvárajú vedci a výskumníci duševné vlastníctvo, ktoré si zaslúži byť nielen chránené, ale aj ocenené. Preto cielime práve na prácu, ktorá vzniká na slovenských vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied a rezortných výskumných ústavoch," priblížil Kubiš. Zástupcovia slovenských vedeckovýskumných inštitúcií môžu nominácie do súťaže zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na stránke Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) v sekcii Cena za transfer technológií na Slovensku.



Súťaží sa v troch kategóriách. Kategória inovácia je určená pre výsledky výskumu vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré sú využiteľné v praxi a prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Pôvodcovia alebo pôvodcovské kolektívy s príkladným prístupom k procesu transferu technológií súťažia v kategórii inovátor/inovátorka. Aktivita, ktorá mala mimoriadny vplyv na oblasť transferu technológií na Slovensku, je predmetom kategórie počin v oblasti transferu technológií.