Nominácie na ocenenia výnimočných osobností je možné podať do 31. 12
Ocenenia BSK udeľuje v kategóriách - Výročná cena Samuela Zocha, Pamätný list Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK a Historická osobnosť regiónu, ktorú navrhuje šéf BSK.
Bratislava 14. decembra (TASR) - Obyvatelia Bratislavského kraja môžu stále nominovať výnimočné osobnosti, ktoré prispeli k spoločenskému, kultúrnemu a ekonomickému rozvoju. Nominácie na ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) môžu posielať do 31. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Som nesmierne hrdý na to, že v kraji máme toľko zaujímavých osobností, ktoré nás inšpirujú a zároveň motivujú. Ľudí, ktorí svojím talentom, nasadením, ľudskosťou a schopnosťou meniť veci k lepšiemu formujú obraz Bratislavského kraja. Sú to osobnosti s rôznymi profesiami či životnými príbehmi, avšak všetkých spája jedinečnosť, ktorú nemožno prehliadnuť,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Ocenenia BSK môžu byť udelené osobám s trvalým pobytom na území BSK alebo právnickým osobám so sídlom na území BSK. Návrhy na udelenie ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, či už samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií pôsobiacich na území kraja. Doručený návrh musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a písomný súhlas navrhovaného s nomináciou. V prípade návrhu na ocenenie in memoriam je potrebný súhlas žijúcej blízkej osoby.
