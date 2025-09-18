< sekcia Slovensko
Nominácie na ocenenie Senior Friendly možno prihlásiť do 30. septembra
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Nominácie na ocenenie Senior Friendly možno prihlásiť do 30. septembra. Pripomenuli to organizátori projektu, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene prístupu k seniorom.
„Do súťaže sa možno zapojiť v štyroch kategóriách - veľké firmy, stredné a malé spoločnosti, samosprávy a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie,“ upozornil Miloš Nemeček, prezident občianskeho združenia (OZ) Bagar, ktoré je spoluorganizátorom projektu.
V rámci jubilejného desiateho ročníka bude opätovne, už po štvrtý raz udelená Cena Eduarda Kukana, určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Vyvrcholením projektu bude 17. októbra konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a slávnostný večer spojený s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení.
Projekt a súťaž Senior Friendly organizujú OZ Bagar a Klub Luna Senior Friendly. Viac informácií vrátane elektronického formulára na prihlasovanie nominácií je na webe projektu.
