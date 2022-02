Nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia možno predkladať do 14. marca

Bratislava 3. februára (TASR) - Kandidátov na ocenenie Via Bona Slovakia, udeľované za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, možno predkladať do 14. marca. Informuje o tom Nadácia Pontis, ktorá stojí za anketou, vstupujúcou do svojho 22. ročníka.



"V aktuálnom ročníku udelíme ocenenie v siedmich kategóriách," pripomína nadácia. "Prijaté nominácie hodnotia nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, verejného sektora, médií, mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií. Mená víťazov oznámime 29. júna," dodáva a pre ďalšie informácie odkazuje na web ankety.



Doposiaľ sa o ocenenie uchádzalo vyše 1200 nominácií od viac ako 550 firiem, organizátori odovzdali 155 cien.