Nominovať učiteľov na Cenu Dionýza Ilkoviča je možné do 13. septembra

Bratislava 24. júna (TASR) - Do 13. septembra je možné nominovať učiteľov na Cenu Dionýza Ilkoviča. Nadácia Dionýza Ilkoviča vyhlásila siedmy ročník ocenenia, pričom takýmto spôsobom každoročne oceňuje pedagógov, ale aj nepedagogických pracovníkov, ktorí sa v rámci mimoškolskej činnosti venujú mladým ľuďom a rozvíjajú ich talent a zručnosti v prírodných vedách.



"Na Slovensku je práca kvalitných pedagógov dlhodobo podceňovaná a nedostáva sa im zaslúženého uznania. Práve preto Nadácia Dionýza Ilkoviča každoročne zviditeľňuje, verejne oceňuje a aj odmeňuje tých najlepších prírodovedných učiteľov, ktorí sa deťom venujú počas mimoškolskej činnosti, v čase, kedy by vlastne vôbec nemuseli," vysvetlil Martin Plesch, odborný garant ocenenia a predseda poroty, ktorá nominácie hodnotí. Pedagógov či nepedagogických pracovníkov môže nominovať ktokoľvek. O cenu sa môžu uchádzať jednotlivci, ktorí aktívne podporujú žiakov základných a stredných škôl v rámci mimoškolskej činnosti, a to v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia.



Slávnostný galavečer, na ktorom vyhlásia víťazov a udelia Cenu Dionýza Ilkoviča, sa uskutoční začiatkom novembra.



Minulý rok bolo na Cenu Dionýza Ilkoviča nominovaných 43 mentorov z celého Slovenska. Odborná porota spomedzi nich vybrala tri finalistky. Finalistkami šiesteho ročníka sa stali učiteľky chémie Gabriela Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová z Hlohovca. Absolútnou víťazkou sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Michalíka v Seredi.



Mentorov možno nominovať cez formulár na webe www.nadaciadi.sk. Finalistov spomedzi nominovaných z celého Slovenska následne vyberá odborná porota.