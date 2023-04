Bratislava 12. apríla (TASR) - Norik muránsky zostáva na Muránskej planine a nebude sa presúvať do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Na sociálnej sieti to potvrdil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča.



Zachovajú sa tak strediská na chov norika na Veľkej lúke na Muránskej planine a v Dobšinej. Envirorezort a ministerstvo pôdohospodárstva sa tiež dohodli na férovom financovaní chovu a bezplatnom využívaní všetkých nehnuteľností, priblížil Kiča. Chov bude podľa neho spadať pod Národný žrebčín Topoľčianky.



"Verím, že takéto riešenie zabezpečí nielen plnohodnotné zachovanie, ale aj rozvoj chovu, podporu biodiverzity a agroturizmu na Muránskej planine," poznamenal Kiča.



Presun stáda norika muránskeho typu z Veľkej lúky na Muránskej planine do Národného žrebčína v Topoľčiankach oznámilo minulý týždeň Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Argumentovalo, že MŽP po prevode majetkov do Správy Národného parku Muránska planina neprevzalo kone ani personál, ktorý sa o ne stará.



Kone plemena norika muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950.