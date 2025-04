Nórska senzácia v semifinále, víťazovi ligovej fázy výhra nestačila

Rím 18. apríla (TASR) - Senzačná cesta futbalistov Bodö/Glimt v Európskej lige pokračuje, nič na tom nezmenila ani prehra 1:3 v odvetnom štvrťfinálovom zápase s víťazom ligovej fázy Laziom Rím. V jedenástkovom rozstrele mal nórsky šampión presnejšiu mušku a postupom si stanovil nové klubové maximum v európskych súťažiach.



Bodö/Glimt odštartovalo sezónu v kvalifikácii o Ligu majstrov a až v play off našlo premožiteľa v podobe CZ Belehrad. V Európskej lige prešlo do vyraďovacej fázy z deviateho mesta a postupne vyradilo Twente a Olympiacos. Pred odvetou s Laziom malo dobrú východiskovú pozíciu, keď viedlo 2:0 a dlho držalo postupové karty vo svojich rukách. Až v 93. minúte poslal duel do predĺženia domáci Tijjani Noslin. „Neverím v zázraky, verím v našu cestu. Kúzlo bolo s nami. Hrali sme neuveriteľný zápas a som neuveriteľne hrdý na to, že sme v semifinále,“ vyjadril sa tréner nórskeho tímu Kjetil Knutsen pre oficiálnu stránku súťaže.



Víťaz ligovej fázy dokončil neuveriteľný obrat v 100. minúte, Boulaye Dia zaznamenal tretí gól Lazia a už to vyzeralo tak, že odpor súpera je definitívne zlomený. Odvetu však zdramatizoval o deväť minút neskôr Andreas Helmersen, svojim presným zásahom ju poslal do jedenástkového rozstrelu. „Je to škoda, pretože sme odohral takmer perfektný zápas a bolo to 120 minút vo veľkej intenzite. Nevzdali sme boj o žiadnu loptu, čo je niečo, čo od nás tréner vyžaduje. Možno sme mohli byť obozretnejší pri inkasovanom góle,“ uviedol kapitán Lazia Mattia Zaccagni.



V jedenástkovej lotérii síce nórske mužstvo zahodilo dve šance, ale súperovi nevyšli až tri pokusy a tak mohla po piatej sérii vypuknúť postupová radosť. Doterajším maximom Bodö/Glimt bolo štvrťfinále Konferenčnej ligy v sezóne 2021/22, teraz sú tri zápasy od toho, aby prvýkrát v klubovej histórii dosiahli na trofej v európskych pohároch. Účasťou v semifinále sa stali prvým tímom z Nórska, ktorý sa v mužských súťažiach pod hlavičkou UEFA dostal medzi najlepšie kvarteto. „Je to veľká vec, sme veľmi šťastní. Nie je to historická vec len pre Bodö/Glimt, ale pre celý futbal v Nórsku. Počas jedenástok som veril môjmu inštinktu. Po chytení Castellanosovej strely som si neuvedomil, že sme vyhrali, až potom, keď sa rozbehli chalani,“ prezradil brankár víťazného tímu Nikita Haikin.



V semifinále Európskej ligy vyzve spolu so spoluhráčmi Tottenham Hotspur. Prvý duel je na programe vo štvrtok 1. mája na trávniku anglického tímu.