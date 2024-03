Slovenskí kuchári sa prvýkrát dostali do finále súťaže Bocuse d'Or

Trondheim 22. marca (TASR) - Slovensko sa po prvýkrát zaradilo medzi najlepších desať krajín, ktoré si vybojovali postup na celosvetové finále súťaže Bocuse d'Or vo francúzskom meste Lyon v januári 2025. Víťazmi európskeho kola v nórskom Trondheime sa stali Dáni, slovenský tím v zložení Marek Minarič, Márk Janák a Peter Vajgel obsadil deviatu pozíciu. TASR informuje na základe tlačovej správy Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.



Súťažiaci mali počas piatich hodín pripraviť dve jedlá - zo sobieho mäsa a z tresky Skrei. Z 20 súťažných tímov postúpilo do svetového finále iba desať. Víťazné pozície po Dánoch získali Švédi a domáci Nóri. Do postupovej desiatky sa okrem Slovenska dostali aj kuchári zo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Maďarska, Talianska, Islandu a Fínska.



Slovenským kuchárom pred dvoma rokmi unikol postup do finále o pár bodov. Ako uviedol súčasný prezident Bocuse d'Or Slovensko Peter Duranský bol to pre nich obrovský impulz, ktorý súťažiacich naštartoval ešte viac. Na tohtoročnej súťaži sa už slovenskí kuchári dostali do finále napriek tomu, že Slovensko ako jediná krajina spomedzi krajín prvej desiatky nemá reštauráciu zaradenú do známeho bedekra Michelin. "Mnohí kandidáti, ktorí varili v Trondheime, už získali niekoľko michelinských hviezd,“ konštatoval Duranský.



Prezident súťaže Jérôme Bocuse ocenil, že sa prvýkrát po dlhom čase dostali medzi najlepších aj kuchári z malých krajín, ktorí podľa jeho slov ostrieľaných porotcov príjemne prekvapili.



Prvý ročník usporiadal zakladateľ podujatia a otec súčasného prezidenta Paul Bocuse v roku 1987. Svetové finále sa koná každé dva roky vo francúzskom meste Lyon.