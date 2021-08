Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch aj v zelených okresoch

Bratislava 16. augusta (TASR) - Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch v zelených aj oranžových okresoch. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá je účinná od pondelka.



V okresoch v stupňoch monitoring a ostražitosť (zelená a oranžová farba) možno respirátor nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou. Respirátor bude povinný v stupňoch ohrozenia, teda ak sa okres dostane do červenej, bordovej alebo čiernej farby.



V exteriéroch je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom povinné v okresoch v 2. alebo 3. stupni ohrozenia (bordová alebo čierna farba). V exteriéroch okresov v 1. stupni ohrozenia (červená farba), ostražitosť (oranžová farba) alebo monitoring (zelená farba) bude prekrytie horných dýchacích ciest povinné iba pri hromadných podujatiach.



Prekryté horné dýchacie cesty nebudú musieť mať pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie. Ostatné ustanovenia sa nemenia.