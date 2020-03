Notári: Naše služby vyhľadávajte len v nevyhnutných prípadoch

Bratislava 31. marca (TASR) – Prezídium Notárskej komory SR vyzýva občanov, aby podľa nových opatrení súvisiacich so šírením nového koronavírusu vyhľadávali služby notárov iba v nevyhnutných prípadoch. TASR o tom informoval člen prezídia notárskej komory Juraj Göbl.



Notári vyzývajú verejnosť, aby každý pred plánovanou návštevou notárskeho úradu navštívil jeho webovú stránku, kde nájde aktualizované otváracie hodiny, nabádajú tiež na využívanie telefonického kontaktu. Počas toho im budú poskytnuté potrebné konzultácie a usmernenia.



„Neteší nás, že musíme pristupovať k takýmto reštriktívnym opatreniam. V súčasnej situácii to však považujeme za najzodpovednejšie riešenie, ktorým chceme prispieť k boju proti nastupujúcej pandémii,“ uviedol na margo opatrení prezident Notárskej komory SR Miroslav Gregor. „Vážime si každého klienta, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou o pomoc, no v súčasnej situácii je ochrana zdravia a života nás všetkých prioritná,“ dodal Gregor.