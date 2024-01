Notárska komora ide do roku 2024 aj s cieľom skvalitňovať predpisy

Bratislava 14. januára (TASR) - Notárska komora SR ide do roku 2024 aj s cieľom skvalitňovať existujúce predpisy, a to predovšetkým snahami o vstup do legislatívy a jej prispôsobenie potrebám súčasnej reality. Pre TASR to uviedol prezident komory Miroslav Gregor.



"Pri príprave novely Notárskeho poriadku budeme klásť dôraz na precizovanie dnes už prekonaných ustanovení," priblížil s tým, že cieľom je aj modernizovať úkony notára, predovšetkým v online sektore.



Od novembra 2023 je u notárov možná registrácia prvozápisov spoločnosti s ručením obmedzeným. V roku 2025 majú pribudnúť aj prvozápisy ostatných právnych foriem a zápisy zmien. Komora bude podľa slov jej prezidenta klásť dôraz na to, aby notári dokázali čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zvládnuť tieto úkony.



"Ak si vezmeme príklad prvozápisov, najneskôr na druhý deň po návšteve notárskeho úradu vznikne nová spoločnosť s ručením obmedzeným," podotkol Gregor s tým, že notár môže vydať aj prvý výpis z obchodného registra tejto spoločnosti.



Časový horizont však závisí od toho, či žiadateľ predložil všetky doklady tak, ako to vyžaduje zákon. "Ale aj tu treba podotknúť, že i tu vzniká výhoda - komunikácia notára a žiadateľa o opravách, ktorá je určite jednoduchšia ako so súdom," doplnil.