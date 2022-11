Nová analýza približuje životné podmienky rómskych komunít

Bratislava 5. novembra (TASR) – Takmer deväť z desiatich osôb v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) žije v domácnostiach, ktoré sú podľa definície Eurostatu považované za preľudnené, pričom na jednu izbu pripadajú v priemere tri osoby. Vyplýva to z prieskumu štatistického zisťovania EU SILC - o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR, zameraného na MRK. Zistenia prieskumu prináša analytická publikácia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).



Predkladatelia poukazujú pri číslach o bývaní v preľudnenom priestore na to, že na Slovensku celkovo býva v preľudnených domácnostiach približne 30 percent osôb. "Veľkosť obydlí domácností marginalizovaných Rómov je zároveň v priemere takmer o polovicu menšia, ako je priemerná veľkosť obydlí na Slovensku (46 m2 vs. 85 m2)," upozorňuje ÚSVRK.



Napriek nižšej kvalite bývania vynakladajú domácnosti z MRK na bývanie v priemere väčšiu časť svojich disponibilných príjmov ako domácnosti z celkovej populácie - 22 percent oproti 18 percentám.



Úlohou štatistického zisťovania EU SILC - MRK 2020, ktoré bolo pripravené v spolupráci so Štatistickým úradom SR, a ktorého zber dát sa realizoval v teréne koncom roka 2020, bol zber reprezentatívnych a porovnateľných údajov o úrovni a rozdelení príjmov, úrovni chudoby a sociálneho vylúčenia MRK na základe metodiky EU SILC, ktorý sa realizuje v celej EÚ. Okrem bývania prináša analýzu oblastí ako vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, príjem či skúsenosť s diskrimináciou.



Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero zdôraznil, že publikácia poskytuje za poslednú dobu najkomplexnejší prehľad životných a príjmových podmienok domácností MRK na Slovensku. "Tie sú v publikácii navyše porovnávané s údajmi za domácnosti Rómov, bývajúcich integrovane, ako aj s celkovými údajmi za Slovensko, vychádzajúcimi z bežného zisťovania EU SILC z predmetného roku. Výsledky analýzy do veľkej miery potvrdzujú, že v každej z uvedených oblastí existujú výrazné rozdiely," upozornil Hero.