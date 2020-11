Nová aplikácia má zvýšiť povedomie ľudí o kvalite ovzdušia

Bratislava 2. novembra (TASR) - Zvyšovať povedomie ľudí o kvalite ovzdušia na Slovensku má nová webová aplikácia dnesdycham.sk. Cieľom je podať verejnosti informácie o stave ovzdušia a starostlivosti oň zrozumiteľne. Pre TASR to uviedla Tereza Cseh, komunikačná manažérka z referátu projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.



Návštevník aplikácie sa môže viac dozvedieť o zdrojoch znečistenia a o dosahu znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí i o stave ekosystémov. "Rozšírená úroveň aplikácie poskytuje podrobné informácie o nameraných koncentráciách znečisťujúcich látok prostredníctvom aktuálnych koncentrácií jednotlivých monitorovaných znečisťujúcich látok, denných i ročných priemerov," povedala Cseh.



Súčasťou sú podľa Cseh aj informácie o prijatých programoch na zlepšenie kvality ovzdušia. Podotkla, že postupne budú sprístupňovať aj databázy realizovaných a plánovaných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a o možnostiach zapojenia ľudí do procesu prípravy opatrení a ich realizácie.



"Súčasťou webovej aplikácie sú aj upozornenia na takzvané smogové situácie v podobe výstražných banerov. Historické údaje o smogových situáciách v jednotlivých regiónoch sú taktiež k dispozícii," uviedla Cseh.



Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Do budúcna sa podľa Cseh uvažuje aj o mobilnej aplikácii.



Na aplikácii pracovala Slovenská agentúra životného prostredia spolu s MŽP, Slovenským hydrometeorologickým ústavom a spoločnosťou PEDAL Consulting.