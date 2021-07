VIDEO: Nová aplikácia ponúka unikátny pohľad do Trenčianskeho hradu

Na snímke tablet s nainštalovanou aplikáciou Hrady3D, 5. júla 2021. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 5. júla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región pripravila pre návštevníkov Trenčianskeho hradu novinku. Vďaka mobilnej aplikácii sa v Barborinom paláci prenesú do minulosti. Projekt finančne podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.Ako informoval predseda KOCR Trenčín región Juraj Gerlici, aplikácia zaujme vyobrazením dobového nábytku, historických postáv, animáciami, minihrami či reliéfmi a freskami na stenách miestnosti." priblížil Gerlici.Vďaka aplikácii si návštevníci doplnia komplexné informácie o histórii Barborinho paláca, ako aj o Hedvige Tešínskej, Jánovi Zápoľskom či kamenárskych značkách. Dve minihry potešia malých návštevníkov. Stačí prísť s telefónom bližšie k veľkému jedálenskému stolu či svietniku a hneď sa môžu zapojiť do stolovania či zapaľovania sviec." priblížil riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.Aplikáciu s názvom Hrady3D zobrazujúcu 3D priestor Barborinho paláca na Trenčianskom hrade je možné si stiahnuť do mobilného zariadenia bezplatne v oboch operačných systémoch. Okrem slovenského jazyka je dostupná aj v angličtine a nemčine. Bezproblémová funkčnosť je garantovaná pri zariadeniach starých menej ako dva roky s funkčným gyroskopom. Pri spustenej aplikácii sa odporúča voľne sa pohybovať po miestnosti.