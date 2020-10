Mesto Nová Baňa predá budovu historického pivovaru

Nová Baňa 2. októbra (TASR) – Mesto Nová Baňa predá historickú budovu z 18. storočia, známu ako „bananáreň“, v ktorej v minulosti sídlil aj mestský pivovar. Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci rozhodli o prevode verejnou obchodnou súťažou vo forme elektronickej aukcie, a to napriek tomu, že na stretnutí verejnosť predstavila konkrétne návrhy na jej obnovu, či dokonca myšlienku o zaradení medzi národné kultúrne pamiatky (NKP).



„V minulom storočí bola budova využívaná ako sklad určený na dozrievanie banánov, odkiaľ pochádza aj jej dodnes zaužívané pomenovanie,“ vysvetlila poslankyňa mesta Viktória Valachovičová. Stavba však pochádza z 18. storočia, prevažná časť je vybudovaná v barokovom štýle a v minulosti sa v nej nachádzal mestský pivovar. Budova je vo veľmi zlom technickom stave, v interiéri sa však nachádzajú zachované historické klenby, kamenné zárubne či nástenná maľba vojaka.



„Stavba bola desiatky rokov zanedbávaná, kritický bol požiar, ktorý pred niekoľkými rokmi spôsobil výrazné škody,“ priblížil primátor Branislav Jaďuď. Tvrdí, že mesto ako svoju prioritu vníma rekonštrukciu budovy radnice, nevidí preto reálnu možnosť čerpania verejných zdrojov na obnovu ďalšieho projektu.



Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo 16. septembra, boli poslancom zo strany verejnosti na obnovu budovy „bananárne“ predstavené dva projekty. Jeden z investorov prejavil záujem o kúpu a následnú rekonštrukciu stavby vrátane zriadenia reštaurácie a malého pivovaru. Druhý návrh spočíval v založení občianskeho združenia, vybudovania kultúrno-spoločenských priestorov a myšlienke zaradiť stavbu medzi NKP, vďaka čomu by bolo na jej obnovu možné čerpať externé zdroje.



„Hoci poslanci ešte v júni dávali miestnym nadšencom nádeje, v septembrovom hlasovaní sa ukázalo, že tieto nádeje boli falošné,“ poznamenala Valachovičová. Primátor Jaďuď pre TASR potvrdil, že mesto by do podmienok predaja chcelo zaradiť aspoň zachovanie historickej klenby budovy.