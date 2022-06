Nová covidová vlna bude asi slabšia, neočakávajú sa rovnaké opatrenia

Bratislava 26. júna (TASR) - Nová vlna koronavírusu bude zrejme slabšia, prírastok infikovaných sa očakáva koncom leta a začiatkom jesene. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR neočakáva, že bude treba zaviesť rovnaké plošné opatrenia ako pri predchádzajúcich vlnách. Rezort to uviedol na sociálnej sieti.



"Väčšina obyvateľov už získala nejakú formu imunity nadobudnutú buď očkovaním, alebo prekonaním ochorenia," ozrejmil. T-bunky podľa neho poskytujú ochranu aj niekoľko rokov po očkovaní či prekonaní ochorenia.



Nárast počtu prípadov, prípadne hospitalizácií podľa ministerstva súvisí s novými subvariantmi omikronu BA.4 a BA.5. "Šíria sa rýchlejšie ako predchádzajúce mutácie vírusu a je pri nich vyššia pravdepodobnosť reinfekcie," upozornil rezort.



Účinnosť očkovania proti novým variantom je podľa neho nižšia, ale stále vysoká, najmä pokiaľ ide o ochranu pred hospitalizáciou alebo úmrtím.



MZ SR aj naďalej apeluje na opatrnosť pred ochorením COVID-19, vyššiu mieru hlavne rizikovým skupinám. "Aj Svetová zdravotnícka organizácia pripomína, že ešte nemožno hovoriť o konci pandémie," skonštatovalo.



Prekrytie horných dýchacích ciest odporučilo ľuďom s trvalo oslabenou imunitou, chorobami srdca, pľúc, cukrovkou a inými závažnými ochoreniami. MZ poukázalo na to, že nosiť by ich vo vlastnom záujme mali tiež seniori, tehotné ženy, dojčiace matky či osoby, ktoré pociťujú príznaky ochorenia.



Zdôraznilo, že nosenie respirátora odporúča najmä ľuďom, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, alebo boli v kontakte s infikovaným.