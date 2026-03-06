< sekcia Slovensko
Nová expozícia priblíži výskum medvedích lebiek z jaskyne
Nová časť expozície vzniká vďaka cezhraničnej spolupráci s Tatrzanski Park Narodowy v rámci projektu Odkrývanie bohatstva spoločného tatranského podzemia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. marca (TASR) - Ústredným motívom novej časti expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši budú najnovšie výsledky výskumu medvedích lebiek, ktoré sa objavili po odtopení ľadu v Demänovskej ľadovej jaskyni na Slovensku a v Jaskinii Snieznej v Poľsku. Ako informovalo múzeum na sociálnej sieti, tieto jedinečné nálezy prinášajú fascinujúce nové poznatky o živote pravekých zvierat, ktoré tu žili počas stredného holocénu.
„Vzniká nová časť expozície, ktorá vás zavedie hlboko pod povrch Tatier - do tajomného sveta, kde sa stretáva veda, história a moderné technológie. Miesto objavu budete môcť preskúmať vo virtuálnej realite. Ocitnete sa priamo v srdci jaskyne a objav zažijete takmer na vlastnej koži,“ opísala Tatiana Biskupičová z múzea.
Moderné interaktívne prvky pripravovanej expozície ukážu okrem dávnej fauny aj vznik jaskýň - speleogenézu a zrozumiteľne vysvetlia hydrologické procesy, ktoré formujú podzemie aj krajinu nad ním. „Vďaka inovatívnym vizualizáciám sa doslova ponoríte do dynamiky vody, ktorá trpezlivo modeluje horninu tisíce rokov,“ doplnila Biskupičová.
