Nová kampaň chce zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva

Bratislava 3. júna (TASR) - Kampaň "Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku" si kladie za cieľ zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva, ktoré sa realizuje od 3. mája do 13. júna. Informovala o tom Vera Lacková z organizácie Proud Roma.



Pripomenula, že vďaka čo najpresnejšiemu zberu dát bude možné ovplyvniť budúcnosť rómskej komunity a spôsob, akým sa dajú jej práva riešiť. "Cieľovou skupinou kampane sú teda samotní Rómovia, ktorí sa nestihli zapojiť do online sčítania. Dôvody zahŕňajú nedostatočný prístup k digitálnej infraštruktúre a slabé povedomie o možnostiach účasti v sčítaní. Častým prípadom je aj manipulácia alebo organizovaný nátlak k nehláseniu sa k rómskej národnosti," uviedla Lacková.



Dodala, že etnické menšiny tvoria najmenej 20 percent z celkového počtu obyvateľov Slovenska a medzi nimi sú Rómovia neoficiálne druhou najväčšou národnostnou menšinou. Podľa predchádzajúceho sčítania obyvateľov v roku 2011 v krajine žilo 105.738 Rómov. Podľa odhadov však na Slovensku žije minimálne 440.000 a maximálne 600.000 Rómov.



"Sčítanie obyvateľov je príležitosťou k získaniu systematických znalostí o rómskej menšine ako vierohodného a nezvratného dôkazu pre politikov a sociálne programy. Mať presné a úplné údaje o situácii Rómov tiež umožní lepšie zameranie dôležitých investícií zameraných na Rómov prostredníctvom bežných služieb. Údaje zo sčítania určia umiestnenie investícií na zakladania škôl, zdravotníckych zariadení, nový rozvoj bývania a ďalšie komunitné zariadenia," vysvetlila dôležitosť sčítania Lacková.



V rámci kampane vznikol videospot, v ktorom účinkujú známe rómske osobnosti, ako spevák Igor Kmeťo, speváčka Gitana, Eduard Čonka z Úradu vlády SR splnomocnenca pre rómske komunity alebo boxer Viliam Tanko. Kampaň je iniciatívou Roma Initiavive Office Nadácie Otvorenej Spoločnosti, v spolupráci s European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) s účasťou rómskej občianskej iniciatívy Opre Roma.