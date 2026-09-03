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Nová legislatíva na ochranu mäkkých cieľov má byť pripravená do mája
Štátna tajomníčka priblížila, že polícia je pripravená na zabezpečenie priebehu blížiacich sa komunálnych a regionálnych volieb. Mäkkými cieľmi sú aj volebné miestnosti.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Po otvorení Expertného fóra pre ochranu mäkkých cieľov v sektore kultúry v bratislavskej Redute o tom informovali štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
„Súčasťou legislatívy má byť všetko nastavené tak, aby podujatia mali svojho bezpečnostného manažéra, ktorý vie už preventívne identifikovať určité možné incidenty, určité problémy, ktoré môžu nastať. Prevencia je v tejto oblasti dôležitá, a preto je potrebné, aby vedel nastaviť všetky jednotlivé zložky, ktoré sa na ochrane a bezpečnosti podujatia budú podieľať tak, aby to malo konkrétny výsledok,“ priblížila Kurilovská.
Termín, kedy by mohla byť legislatíva pripomienkovaná, nespresnila. Poukázala, že polícia je na ochranu kultúrnych podujatí, škôl, nemocníc alebo iných mäkkých cieľov pripravená. „Máme skvelých policajtov poriadkovej polície, ktorí sú školení, preškoľovaní, ktorí dokonca samotné takéto školenia aj uskutočňujú. My sme nastavili systém na ochranu mäkkých cieľov aj v súvislosti s tým, ako sa správať, keď už príde k určitému incidentu, najskôr so základnými a strednými školami, ale následne sme pokračovali a pokračujeme ďalej,“ doplnila.
Štátna tajomníčka tiež priblížila, že polícia je pripravená na zabezpečenie priebehu blížiacich sa komunálnych a regionálnych volieb. Mäkkými cieľmi sú aj volebné miestnosti. „Všade naprieč celým Slovenskom sme na to pripravení v každom možnom ohľade. Aj voliči to budú vidieť,“ prisľúbila.
Šimkovičová informovala, že rezort kultúry v auguste zrealizoval prieskum vo svojich kultúrnych inštitúciách. Vyplynulo z neho, že seriózny bezpečnostný incident sa v nich počas posledných rokov nestal. „Boli to skôr vlámačky, krádeže a tak ďalej,“ priblížila. Doplnila, že inštitúcie pod gesciou ministerstva kultúry majú bezpečnostné plány pre prípad útoku. Nie je si však istá, či sú dostatočné. Veľký dôraz kladie na prevenciu.
„Nesmieme byť k tomu otočení chrbtom, ale musíme byť minimálne o krok, ak nie dva, vpred. To je tá prevencia. Ak prídu diváci na nejaký festival, tak sa tam musia tešiť. Samozrejme, prejdú nejakými bezpečnostnými bránami, ale je to len preto, aby sa na festivale alebo kultúrnom podujatí nič nestalo a aby mali príjemný zážitok,“ uviedla. Kurilovská v tejto súvislosti doplnila, že preventívne opatrenia nemajú vzbudzovať strach alebo obavy.
„Súčasťou legislatívy má byť všetko nastavené tak, aby podujatia mali svojho bezpečnostného manažéra, ktorý vie už preventívne identifikovať určité možné incidenty, určité problémy, ktoré môžu nastať. Prevencia je v tejto oblasti dôležitá, a preto je potrebné, aby vedel nastaviť všetky jednotlivé zložky, ktoré sa na ochrane a bezpečnosti podujatia budú podieľať tak, aby to malo konkrétny výsledok,“ priblížila Kurilovská.
Termín, kedy by mohla byť legislatíva pripomienkovaná, nespresnila. Poukázala, že polícia je na ochranu kultúrnych podujatí, škôl, nemocníc alebo iných mäkkých cieľov pripravená. „Máme skvelých policajtov poriadkovej polície, ktorí sú školení, preškoľovaní, ktorí dokonca samotné takéto školenia aj uskutočňujú. My sme nastavili systém na ochranu mäkkých cieľov aj v súvislosti s tým, ako sa správať, keď už príde k určitému incidentu, najskôr so základnými a strednými školami, ale následne sme pokračovali a pokračujeme ďalej,“ doplnila.
Štátna tajomníčka tiež priblížila, že polícia je pripravená na zabezpečenie priebehu blížiacich sa komunálnych a regionálnych volieb. Mäkkými cieľmi sú aj volebné miestnosti. „Všade naprieč celým Slovenskom sme na to pripravení v každom možnom ohľade. Aj voliči to budú vidieť,“ prisľúbila.
Šimkovičová informovala, že rezort kultúry v auguste zrealizoval prieskum vo svojich kultúrnych inštitúciách. Vyplynulo z neho, že seriózny bezpečnostný incident sa v nich počas posledných rokov nestal. „Boli to skôr vlámačky, krádeže a tak ďalej,“ priblížila. Doplnila, že inštitúcie pod gesciou ministerstva kultúry majú bezpečnostné plány pre prípad útoku. Nie je si však istá, či sú dostatočné. Veľký dôraz kladie na prevenciu.
„Nesmieme byť k tomu otočení chrbtom, ale musíme byť minimálne o krok, ak nie dva, vpred. To je tá prevencia. Ak prídu diváci na nejaký festival, tak sa tam musia tešiť. Samozrejme, prejdú nejakými bezpečnostnými bránami, ale je to len preto, aby sa na festivale alebo kultúrnom podujatí nič nestalo a aby mali príjemný zážitok,“ uviedla. Kurilovská v tejto súvislosti doplnila, že preventívne opatrenia nemajú vzbudzovať strach alebo obavy.