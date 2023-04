Nová legislatíva má zvýšiť ochranu obetí pred druhotnou viktimizáciou

Bratislava 5. apríla (TASR) - Ochrana obetí trestných činov pred druhotnou viktimizáciou sa zvýši. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorou sa upravuje aj zákon o obetiach trestných činov. Nová legislatíva je účinná od apríla. Autori novely argumentovali, že síce doterajší platný právny poriadok poskytuje obzvlášť zraniteľným obetiam zvýšenú formu ochrany, stále však nebola dostatočná.



Pri výsluchu svedka sa upraví pravidlo, že ho vedie osoba rovnakého pohlavia, ako je pohlavie vyslúchaného. Po novom ho bude viesť alebo tlmočiť osoba, ktorej pohlavie si zvolí svedok. Otázky smerujúce do intímnej oblasti vypočúvanej obete sa budú môcť klásť, len ak je to nevyhnutné pre objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. "Dôvodom sú signály o zasahovaní do osobnej integrity vyslúchaných osôb bez zrejmého súvisu s vyšetrovanou kauzou," uviedli predkladatelia.



Pojem "páchateľ" sa nahradí troma kategóriami osôb, a to osobou, ktorú obeť označila za páchateľa, osobou, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo osobou, proti ktorej sa vedie trestné konanie. Ak sa bude výsluch týkať aj týchto osôb, bude sa musieť vykonávať ohľaduplne a po obsahovej stránke tak, aby sa v ďalšom konaní nemusel opakovať.



Orgány činné v trestnom konaní a súdy budú povinné používať vhodné miestnosti alebo prijímať opatrenia na zabránenie styku osoby, ktorú obeť označila za páchateľa, ktorá je podozrivá z trestného činu alebo je proti nej vedené trestné konanie, s obeťou alebo jej rodinnými príslušníkmi.