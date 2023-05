Nová legislatíva upravuje postup prehliadky advokátskej kancelárie

Bratislava 1. mája (TASR) - Riadny procesný postup prehliadky advokátskej kancelárie má zabezpečiť novela Trestného poriadku, ktorá je účinná od 1. mája. Pri prehliadke nemá dochádzať k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).



Právna úprava ukotvuje postup, ktorý umožní izolovanie údajov relevantných pre trestné konanie tak, aby sa vylúčila neprípustná situácia, ktorá by znamenala závažný zásah do práv jednotlivcov. Novela má zabrániť tomu, aby sa prehliadkou a získaním dôverných informácií, dôležitých pre prípravu obhajoby klienta, zasiahlo do práva na obhajobu a rovnosti zbraní v trestnom konaní.



Nová legislatíva má poskytnúť ochranu tretím osobám, voči ktorým advokát vykonáva svoju profesijnú činnosť, nesúvisiacu s prebiehajúcim trestným konaním a prehliadkou. Úprava však podľa slov predkladateľov neumožňuje zneužitie povinnosti mlčanlivosti.



Prehliadka advokátskej kancelárie sa bude môcť uskutočniť za prítomnosti sudcu pre prípravné konanie, a to aj v prípade, že Slovenská advokátska komora (SAK) bola riadne vyrozumená a orgán, vykonávajúci úkon, si vyžiadal súčinnosť komory, ale napriek tomu nebol zástupca komory na prehliadke prítomný. "V prípade neudelenia súhlasu zástupcom komory tento môže nahradiť svojím rozhodnutím súd opatrením priamo na mieste alebo v prípade potreby na neverejnom zasadnutí," píše sa v novej úprave.



Legislatíva hovorí, že pri domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, a v ktorých sa môžu nachádzať listiny, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, je OČTK povinný vyžiadať si súčinnosť SAK a aj sudcu pre prípravné konanie, ktorý by vo veci rozhodoval.