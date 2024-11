Nová linka pomoci má zefektívniť i priniesť benefity volajúcim

Bratislava 24. novembra (TASR) - Nová linka pomoci 116117, ktorá má vzniknúť v kompetencii Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, má zefektívniť využívanie ZZS. Rovnako by z nej mal benefitovať volajúci, pretože operátor sa mu bude môcť venovať dlhšie. Vyplýva to z vyjadrení zástupcov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR i operačného strediska.



"Benefitom pre pacienta je to, že niekto sa mu bude môcť dlhšie venovať a na druhej strane je to benefit pre efektivitu využívania záchrannej zdravotnej služby, pretože sa spraví dôkladnejšie triáž toho, či ten pacient potrebuje záchrannú zdravotnú službu alebo nie," uviedol projektový manažér rezortu Gaston Ivanov.



Ubezpečil, že pacienti budú môcť aj naďalej volať na linku 155, kde však v prípade, že pôjde o tzv. neemergentný prípad, budú prepojení na linku 116117. "Linka 155, ktorá je na naliehavejšie, kritické prípady, je často zahltená tými neemmergentnými prípadmi. Teda ľuďmi, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, ale nie asi záchrannú zdravotnú službu. Teda operátor na 155-ke má krátky čas na vyhodnotenie, ktorý nie je vždycky dostatočný a práve preto bude mať po novom možnosť tohto pacienta preklopiť na operátora linky 116117," vysvetlil Ivanov.



Hlavný lekár OS ZZS Jozef Karaš priblížil, že v súčasnosti na linku 155 prichádza približne 140.000 neemergentných hovorov ročne. "Podľa našich analýz nám vychádza, že sú to špecifické hovory, kde ľudia potrebujú nejakú pomoc, hlavne odporúčanie a mnohokrát aj vyrozprávať sa. Kdežto operátor na linke 155 je časovo limitovaný, pretože on musí urobiť triáž a jednoducho buď pošle, alebo nepošle posádku. Ak nepošle posádku, tak potom musí s tým volajúcim rozprávať dlhšie a to trošku blokuje linku 155," ozrejmil.



V súvislosti so vznikom novej linky podľa jeho slov bude musieť OS ZZS prijať nových ľudí. Má ísť napríklad o psychológov, detské či komunitné sestry. Odôvodnil to tým, že na linku 155 často volajú pacienti s chronickými ochoreniami. "Takže musíme mať ľudí na tej linke, ktorí sú trošku viac vzdelaní a schopní riešiť tieto špecifické problémy," dodal.



Na Slovensku má vzniknúť nová linka pomoci v kompetencii Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Slúžiť má pre neurgentné stavy a plánovanie transportov medzi nemocnicami s cieľom odbremeniť tiesňovú linku 155. Zmenu má pripravovaná priniesť novela zákona o záchrannej zdravotnej službe.