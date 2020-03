VIDEO: Nová ministerka kultúry N. Milanová si prevzala úrad

Bratislava 21. marca (TASR) – Svoj úrad si prevzala aj nová ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). V sídle ministerstva ju privítala už bývalá šéfka rezortu Ľubica Laššáková (Smer-SD).



"V dnešnej pohnutej dobe vám želám veľa zdravia a veľa trpezlivosti," zaželala Laššáková svojej nástupkyni. Odchádzajúca šéfka inštitucionálnej kultúry si myslí, že rezort predpripravil novému vedeniu všetky strategické veci tak, že v nich stačí pokračovať.







Milanová za priority na najbližšie obdobie považuje zvládnutie nového koronavírusu, ktorý prestupuje všetky oblasti života. "Ďalej tu máme výzvy ako SND či RTVS, to sú asi najväčšie výzvy z tých najbližších," dodala. Pri nastavení riadenia ministerstva sa chce oprieť aj o audity, ktoré v rezorte v najbližšom období chystá. Jej celkovou víziou je, aby kultúra v nasledujúcich rokoch žila a žili ňou ľudia. "Rezort má na to vytvárať podmienky, no nie ich diktovať," dodala v tejto súvislosti.



Nová šéfka rezortu kultúry si je vedomá toho, že ju čaká veľa práce, ráta i s tým, že komunikácia s kultúrnou a umeleckou obcou nie je vždy najľahšia. "Som však na to pripravená a teším sa na to," uisťuje. Za dôležité považuje, aby slovenská kultúra znásobila a využívala svoj kreatívny potenciál. "Chcem, aby aj ľudia, ktorí možno doteraz nemali na to podmienky, mohli svoju tvorivosť prejaviť naplno," dodala pre TASR.







Od vzniku Ministerstva kultúry SR v roku 1969 je Milanová 15. ministrom na čele rezortu (Marek Maďarič i Rudolf Chmel viedli ministerstvo dvakrát počas období, ktoré nenasledovali po sebe).



Natália Milanová sa narodila 12. júna 1982 v Bratislave. Vyštudovala slovenský jazyk a históriu, pracovala ako učiteľka. Pedagogické skúsenosti využila pri písaní knihy pre deti Dejiny statočného národa slovenského. Podieľala sa na vzniku zážitkového divadla pre deti. Ako poslankyňa NR SR za hnutie OĽaNO sa venovala oblasti kultúry, bola podpredsedníčkou Výboru NR SR pre kultúru a médiá. V parlamentných voľbách 2020 získala 10.317 hlasov, mandát nezískala. Hnutie ju nominovalo na post ministerky kultúry.