Nová organizačná štruktúra podniku Lesy SR bude platiť od 1. januára

Banská Bystrica 2. decembra (TASR) – Nová organizačná štruktúra štátneho podniku Lesy SR začne platiť od 1. januára budúceho roka. Podniku má priniesť ekonomickú stabilizáciu, vyrovnanejšie organizačné jednotky a atraktívnejšie pracovné podmienky. TASR o tom vo štvrtok informovala Marína Debnárová, vedúca odboru komunikácie Lesov SR.



Terajších 23 odštepných závodov (OZ) sa zoštíhli na 12. Dva špecializované, a to lesnej techniky a Semenoles, zameraný na lesné semenárstvo, škôlkarstvo a genofond lesných drevín, zostanú zachované. Počet lesných správ sa zníži zo súčasných 129 na 93.



Podľa Debnárovej štátny podnik by mal ušetriť viac ako 4,6 milióna eur ročne. Vonkajšia prevádzka sa posilní o 67 miest, o pracovné pozície lesníkov.



„Zmena organizačnej štruktúry je orientovaná na optimalizáciu nákladov v riadiacej štruktúre na úrovni lesných OZ. Túto úsporu alokujeme na úroveň lesných správ a najmä obvodov, čím sa posilnia jednotlivé činnosti vo vonkajšej prevádzke, a súčasne zlepšíme predpoklady na výkon prírode blízkeho hospodárenia v lese. Výkon samotného obhospodarovania lesa sa presunie ešte bližšie," zdôraznil ekonomický riaditeľ Dušan Lašák.



Podľa generálneho riaditeľa Lesov SR Tibora Kőszeghyho pri určovaní sídiel organizačných jednotiek bolo nevyhnutné prihliadať aj na ekonomické kritériá a geografické podmienky v súlade s ich prioritnými záujmami.



„Ide o dlhodobú prosperitu podniku, založenú na zohľadnení našich cieľov, potrieb našich zákazníkov i verejnoprospešného záujmu v súlade s celospoločenskou objednávkou. Zlepší sa aj systém odmeňovania zamestnancov,“ konštatoval Kőszeghy.



Novovzniknutý OZ Karpaty bude sídliť v Šaštíne-Strážach a vzniká zlúčením závodov Šaštín a Smolenice. Ďalej vzniknú OZ Podunajsko so sídlom v Leviciach (pôjde o väčšiu časť pôvodného levického závodu a časť Topoľčianky), OZ Tribeč so sídlom v Topoľčiankach (časť pôvodného závodu Topoľčianky, časť Prievidza a Žarnovica), OZ Považie so sídlom v Trenčíne (Trenčín a Prievidza), OZ Sever v Žiline (Žilina, Čadca a Považská Bystrica), OZ Tatry v Liptovskom Hrádku (Liptovský Hrádok a Námestovo), OZ Horehronie v Čiernom Balogu (Beňuš, Čierny Balog a časť Slovenská Ľupča), OZ Poľana (Kriváň, časť závodu Slovenská Ľupča a časť Levice), OZ Gemer so sídlom v Revúcej (Revúca, Rimavská Sobota), OZ Východ v Rožňave (Košice, Rožňava a časť závodu Sobrance), OZ Šariš v Prešove a OZ Vihorlat vo Vranove nad Topľou (Vranov a Sobrance).