Nová policajná aplikácia umožní diskrétne nahlásenie domáceho násilia

Trenčín 1. júla (TASR) – Umožnenie diskrétneho oznámenia domáceho násilia a ochrana obetí násilia je hlavným cieľom novej policajnej mobilnej aplikácie Pomáham chrániť. Pilotne ju testujú v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK), do konca roka by sa mala rozšíriť na celé Slovensko.



Podľa viceprezidentky Policajného zboru SR Jany Maškarovej si TSK polícia vybrala preto, lebo má vhodné testovacie prostredie. „Je to malý kraj s rýchlou dostupnosťou policajných hliadok a s druhou najvyššou početnosťou prípadov domáceho násilia. Aplikáciu v TSK testujeme už viac ako mesiac v rôznych testovacích prostrediach, či už sú to husto obývané oblasti, osamotené miesta, pivnice, les, ale napríklad aj výťah či mestská hromadná doprava,“ doplnila Maškarová s tým, že testovanie prebieha úspešne a postupne aplikáciu spustia aj v ostatných krajoch. Nasledovať bude Nitriansky kraj, do konca roka ukončia jej spustenie aj v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.



Aplikáciu si počas mesačnej skúšobnej prevádzky podľa Maškarovej stiahlo asi 600 užívateľov, doteraz ju „naostro“ nepoužil nikto.



Ako informoval David Puchovský z oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru, aplikácia je zadarmo dostupná pre telefóny s operačnými systémami iOS a Android.



“Po vyplnení jednoduchého formulára a potvrdení kódom ju možno používať. Momentálne slúži na prípady domáceho násilia, do budúcnosti sa rozšíri aj o iné rizikové udalosti. Spustením aplikácie privolá obeť domáceho násilia prostredníctvom policajného dispečingu policajnú pomoc, dispečerovi ukáže súradnice. Užívateľ v ďalších krokoch môže špecifikovať udalosť, napríklad či má útočník zbraň a podobne,“ uviedol Puchovský.







Aplikácia podľa neho nie je náhradou tiesňovej policajnej linky, obete by ju mali využívať iba v prípadoch, ak by hovor na tiesňovú linku ohrozil oznamovateľa.



Podľa zástupcu riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Rastislava Pelecha vyšle operačný dôstojník okamžite po prijatí signálu z mobilnej aplikácie na miesto hliadku. Obeť následne môže konkretizovať okolnosti domáceho násilia, čo hliadke môže pomôcť lepšie vyhodnotiť situáciu.



„Môže sa stať, že obeť stlačí tlačidlo a žiadne ďalšie informácie neposkytne. Je možnosť aj odvolať notifikáciu, no policajná hliadka napriek tomu udalosť preverí. Môže sa stať, že násilník donúti obeť, aby odvolala oznámenie,“ doplnil Pelech.