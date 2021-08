Nová šéfka Kult Minor chce zmapovať stav dotácií a zlepšiť komunikáciu

Bratislava 11. augusta (TASR) - Zmapovanie stavu poskytovania dotácií, zlepšenie komunikácie so zástupcami národnostných menšín sú niektoré z priorít novej riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kult Minor) Aleny Kotvanovej. Do funkcie nastúpila 1. augusta.



"Predovšetkým ide o to, že je potrebné zmapovať stav, ktorý sa týka poskytovania dotačnej podpory na podporu kultúry národnostných menšín. Potrebujeme vedieť všetky čísla, a tie sa týkajú nielen podporených zmlúv na tento rok, vyplatených prostriedkov, nielen z výziev na tento rok, ale aj tie, ktoré preklenú medziročné obdobie," skonštatovala na tlačovom brífingu Kotvanová. Celkovo má fond v tomto roku vyplatiť vyše deväť miliónov eur, pričom vyplatiť sa zatiaľ podľa jej slov podarilo vyše milióna eur. Jej ambíciou je urýchliť proces.







Za dôležité tiež považuje implementovať novelu zákona o fonde. Týka sa zavedenia evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín. "Od evidencie závisia lehoty na vypísanie volieb, od nich zase konštituovanie odborných rád a ďalších orgánov," povedala s tým, že koncom obdobia končí mandát radám, preto evidenciu treba spustiť čo najrýchlejšie.



Zlepšiť chce tiež komunikáciu fondu smerom navonok i dovnútra. Rada by uskutočnila konzultácie s národnostnými menšinami, s ich zástupcami. "Aby sme si zmapovali ich očakávania, aby sa zintenzívnila komunikácia," dodala.



Člen Odbornej rady interkultúrneho dialógu a porozumenia Laco Oravec doplnil, že dotačné schémy vždy meškajú. "Vytvára to tlak na neziskové prostredie, ktoré to nevie prefinancovať," skonštatoval s tým, že tieto organizácie potrebujú vedieť už začiatkom roka, či budú môcť ďalej fungovať.