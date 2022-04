Nová slovensko-česká rozprávka bude v kinách aj v ukrajinskom dabingu

Bratislava 22. apríla (TASR) - Tvorcovia novej slovensko-českej rozprávky Zakliata jaskyňa predstavujú oficiálny trailer. Snímku režisérky Mariany Čengel Solčanskej avizujú v dvoch jazykových verziách. "Prvýkrát v histórii bude v slovenskej distribúcii uvedený do kín slovenský film aj v cudzom jazyku, konkrétne v ukrajinskom dabingu," uviedla PR manažérka Perla Žinčíková pre TASR.



Režisérku a scenáristku pri písaní príbehu inšpirovala klasická slovenská rozprávka Soľ nad zlato a z pohľadu výtvarného uchopenia aj diela Mahuliena, zlatá panna a Kráľ drozdia brada. "Témou každej rozprávky je boj dobra a zla. Dobro, krása a láska by mali vždy víťaziť nad zlom a nenávisťou. Aj táto rozprávka je o nádeji, že sa nakoniec všetko dobre skončí," približuje Solčanská výpravný film s medzinárodným obsadením.







Trailer naznačuje, že snímka prinesie dynamické scény, prvky tajomna a prekvapivé zvraty striedané slovenskými prírodnými scenériami. Prekvapením pre divákov bude herecká hviezda Táňa Pauhofová v netradične negatívnej postave zlej kráľovnej. Nová rozprávka dala hereckú príležitosť vychádzajúcim talentom, ako sú Martina Zábranská, známa zo seriálu Priznanie, či Petra Dubayová, ktorá si predtým zahrala v trileri Sviňa. "Na plátne sa objavia s medzinárodným obsadením v podobe Ondřeja Krausa, Karla Dobrého či srbského herca Predraga Bjelaca, známeho z filmovej série o čarodejníkovi Harrym Potterovi," poznamenala Žinčíková.



Aj tvorcov rozprávky krátko po jej dokončení zasiahli aktuálne udalosti na Ukrajine. "Rozhodli sa ďalej podporiť posolstvo nádeje jej príbehu a ako gesto prijatia pre ukrajinské deti na Slovensku pripraviť aj verziu s ukrajinským dabingom," dodala.







Postavy nadabovali aj herci Jevgenij Libezňuk a Michal Hudák. Princezné Adu a Lenu v podaní Martiny Zábranskej a Petry Dubayovej dabujú dve ukrajinské dievčatá, ktoré sa momentálne nachádzajú na Slovensku a tvorcovia ich našli cez inzerát na sociálnych sieťach. "Keď prišla ponuka nadabovať Zakliatu jaskyňu do ukrajinčiny, ja ani moji kolegovia sme neváhali ani sekundu. Je to predsa pre deti, ktoré sú nedobrovoľne mimo svojich domovov a potrebujú počuť niečo, čo im je blízke," konštatoval Hudák, ktorý v rozprávke dabuje negatívnu postavu Oplana.



Film Zakliata jaskyňa bude mať premiéru symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 1. júna.