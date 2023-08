Nová výzva z plánu obnovy podporí spoluprácu so Slovákmi v zahraničí

Bratislava 31. augusta (TASR) – Posilniť vzťahy so slovenskou diaspórou v zahraničí a vytvoriť možnosti na využitie umu krajanov pre modernizáciu Slovenska je cieľom výzvy, ktorú vo štvrtok vyhlásila Výskumná a inovačná autorita (VAIA) na Úrade vlády SR.



Alokácia vo výške 1,6 milióna eur má podporiť najmä podujatia, ktoré budú informovať o možnostiach práce na Slovensku a využití kapitálu skúsených ľudí, ktorí sa presadili v zahraničí. Predseda vlády SR Ľudovít Ódor v tejto súvislosti upozornil na to, že sa talent a zmiernenie úniku mozgov do zahraničia pridlho nepovažovali za potrebné na to, aby Slovensko dokázalo zvládnuť výzvy dnešnej doby. "Nemáme inú možnosť, ako zmeniť prístup k talentu, inováciám a budúcnosti," vyhlásil premiér.



Za príslušníka slovenskej diaspóry sa pokladá fyzická osoba žijúca v zahraničí, ktorá má väzbu na Slovensko, pričom nemusí byť občanom Slovenskej republiky. Sú to najmä ľudia, ktorí v posledných desaťročiach odišli z ekonomických dôvodov, alebo študenti a stážisti, u ktorých sa krátkodobý pobyt v zahraničí zmenil z profesionálnych či súkromných dôvodov na trvalé vysťahovanie sa.



Podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov Lívia Vašáková verí, že projekty podporené výzvou inšpirujú k návratu čo najviac z nich. "Výška grantov sa môže pohybovať od 100.000 do 200.000 eur," priblížila. Prostriedky majú podporiť napríklad konferencie, semináre, akceleračné programy a digitálne platformy, ktoré budú obsahovať informácie o možnostiach návratu na Slovensko, ponuky pracovných miest či možnosti spolupráce s organizáciami na Slovensku. O príspevok sa môžu uchádzať neziskové organizácie, nadácie, ale aj vysoké školy či výskumné inštitúcie a taktiež podnikateľské subjekty.



Žiadatelia môžu podávať svoje projekty do 30. novembra. VAIA pripraví pre záujemcov o informácie k výzve online seminár.