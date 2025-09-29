< sekcia Slovensko
Nové mimoriadne granty podporia nezávislé umenie
Nadácia vyčlenila sumu 100.000 eur na mimoriadny grantový program Umenie - Nezávislé divadlá.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Dva mimoriadne grantové programy zamerané na podporu nezávislých divadelných, tanečných a galerijných subjektov otvára od 1. októbra Nadácia Tatra banky. Cieľom je sprístupniť súčasné slovenské umenie širokej verejnosti a podporiť jeho tvorcov. Cez mimoriadne grantové programy Nezávislé divadlá a Nezávislé galérie prerozdelí spolu 200.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.
Spresnila, že nadácia vyčlenila sumu 100.000 eur na mimoriadny grantový program Umenie - Nezávislé divadlá. Podporí tak nezávislé profesionálne divadelné a tanečné subjekty, ktoré sa vo svojom projekte zamerajú na tvorbu a prezentáciu tvorby súčasného slovenského divadelného a tanečného umenia. Maximálna výška podpory jedného projektu je 10.000 eur. Program je určený na podporu vzniku a uvedenia nových súčasných slovenských divadelných a tanečných diel, tvorbu nezávislých profesionálnych divadelných a tanečných subjektov. Nevzťahuje sa na inscenácie a adaptácie divadelných a tanečných diel zahraničných autorov.
Mimoriadny grantový program Umenie - Nezávislé galérie podporí nezávislé galérie a organizácie, ktoré sa vo svojom projekte zamerajú na prezentáciu tvorby súčasného slovenského vizuálneho umenia a dizajnu. „Aj v tomto prípade je maximálna výška podpory jedného projektu 10.000 eur,“ dodáva nadácia k programu, ktorý je určený na podporu prezentačných aktivít nezávislých galérií a organizácií v oblasti súčasného vizuálneho umenia a dizajnu (napríklad krátkodobá výstava, dlhodobá inštalácia, intervencia, živé formy prezentácie umenia ako performancie či happeningy). Netýka sa prezentácie činnosti samotných galérií a organizácií (napríklad účasť na veľtrhoch a podobne).
Nadácia spustí prihlasovanie projektov cez svoj elektronický systém 1. októbra.
