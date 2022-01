NOVÉ OPATRENIA: Pribudol režim OP plus, respirátory sú vonku povinné

Na archívnej snímke žena kráča s knihami. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 19. januára (TASR) - Na Slovensku platia od stredy nové pandemické opatrenia v súvislosti s variantom omikron. Do praxe ich priniesli nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré reagujú na vládou schválené opatrenia. Podmienkou vstupu do vybraných prevádzok tak je nový režim OP+ (ľudia s tromi dávkami vakcíny, po prekonaní ochorenia COVID-19 s dvomi dávkami vakcíny alebo dvakrát zaočkovaní s testom). Platí aj pre vysokorizikové podujatia.Režim OP+ platí napríklad pre fitnes, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie, ako aj krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické. Taktiež pre vysokorizikové podujatia, ako oslavy, večierky, svadby, kary či diskotéky v prevádzkach. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.V rámci nových pravidiel sa od stredy môžu otvoriť všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb, avšak iba v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Takisto sa rozšíril zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ - po novom môžu byť otvorené pre všetkých aj predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok či knižnice.Povinnosť nosiť respirátor platí už nielen v interiéri, ale aj v exteriéri, a to v prípade, že nie je možné dodržať dvojmetrový odstup. Rovnako je respirátor prekrývajúci ústa a nos povinný aj na hromadnom podujatí bez ohľadu na možnosť dodržať odstup dva metre od iných osôb. Z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ich zoznam sa oproti predchádzajúcej vyhláške nezmenil.V galériách a múzeách možno organizovať aj skupinové, nielen individuálne prehliadky. Knižnice sa zasa zaraďujú medzi prevádzky, ktoré sú prístupné v režime základ, teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status.Autoškoly sa zaradili k prevádzkam fungujúcim v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Podľa doteraz platnej vyhlášky fungovali autoškoly v režime OP.