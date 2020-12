Nové pokutové bloky budú distribuované neskôr, ako sa plánovalo

Bratislava 9. decembra (TASR) – Nové pokutové bloky so zvýšenými ochrannými prvkami proti ich zneužitiu budú distribuované neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Pôvodne mali byť nové pokutové bloky uvedené do praxe od 1. januára 2021. „Ministerstvo financií SR ako gestor vydávania pokutových blokov nás informovalo, že z kapacitných dôvodov nie je možné dodržať termín dodania nových pokutových blokov. Tie by mali byť dodávané priebežne počas prvého štvrťroka 2021,“ doplnila hovorkyňa.



Zároveň upozornila, že niektoré krajské útvary používajú nové pokutové bloky už teraz.