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Nové pravidlá pre voľby, dopravu aj svadby
Ktoré zákony vyvolali najväčší ohlas?
Autor OTS
Bratislava 10. júla (OTS) - Politika patrí medzi témy, ktorá medzi ľuďmi rezonuje najviac. Sú to totiž práve politici a ich návrhy zákonov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú smerovanie nielen samotných obyvateľov, ale aj celej krajiny. Preto niet divu, že nové návrhy zákonov sa často stávajú virálnymi témami.
Prečo nové zákony vyvolávajú také silné reakcie?
Môže sa tak diať z dvoch dôvodov. Prvým je široký vplyv návrhu zákona na každodenný život ľudí na Slovensku, avšak neraz je to populárne pre svoju absurditu. Do prvej kategórie určite patrí novela Trestného zákona, ktorú viacerí označujú za kontroverznú. Vďaka nej sa totiž znížili tresty za korupciu apod.
Jednou z aktuálne prepieraných tém je návrh koaličných poslancov na zrušenie voľby poštou zo zahraničia, čo sa stretlo s obrovským odporom ako opozície, tak aj odborníkov a veľkej časti verejnosti.
Ak by táto novela prešla, zrušilo by sa ňou poštové hlasovanie zo zahraničia. Slováci žijúci v zahraničí by tak mohli voliť už len na slovenských zastupiteľských úradoch ako veľvyslanectvá či konzuláty.
Aj tento príklad ukazuje, prečo sa tieto témy často dostávajú medzi najčítanejšie správy z domova. Nejde len o politické rozhodnutia, ale o zmeny, ktoré reálne zasahujú skupiny ľudí.
Rýchlosť chôdze na chodníku sa stala terčom vtipov
Foto: Magnific.com
Na jeseň minulého roka vyvolala veľký rozruch schválená novela zákona o cestnej premávke, ktorou sa podľa predkladateľov má zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Konkrétne ide o definovanie hodnoty rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Predkladatelia tento krok odôvodňovali narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.
Hoci sa po oznámení tejto správy na sociálnych sieťach roztrhlo vrece s vtipmi, dopravný expert Maroš Čabák tvrdí, že bolo veľmi dobré, že tento zákon prijali.
„Súhlasím s tým, pretože celé roky práve kolobežky, elektrické kolobežky a elektrobicykle spôsobili na chodníkoch množstvo nehôd. Niektoré boli tragické a niektoré mali trvalé následky,“ uviedol v rozhovore pre televíziu.
Osobné údaje, pokuty aj pásy: zákony, ktoré sa dotýkajú každodenných situácií
Foto: Magnific.com
Nemenej diskutovanou témou aj na sociálnych sieťach bol na jar roka 2026 návrh novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, skrátene nazvaný katastrálny zákon. Okrem iného bolo cieľom tohto návrhu tiež zavedenie povinnej registrácie k určitým druhom osobných údajov zverejnených na katastrálnych portáloch.
Len pred pár dňami parlament schválil ďalšiu novelu zákona o cestnej premávke, ktorá si od prvého septembra posvieti na nezodpovedných šoférov, ktorí až príliš v obci prekročia rýchlosť.
Hlbšie do peňaženky budú mať aj spolujazdci, nakoľko ak osoba sediaca na prednom sedadle nepoužije bezpečnostný pás, hrozí jej pokuta 78 eur.
Svadba pred politikom? Aj takýto návrh sa dostal do parlamentu
Súbežne s tým slovenský parlament schválil aj novelu zákona o rodine. V praxi to znamená jediné - snúbenci svoje „áno“ od septembra budú môcť povedať aj pred prezidentom, poslancom parlamentu či členom vlády.
Opozícia na dôvetok k tomuto návrhu chcela presadiť, aby prezident, poslanci či členovia vlády, pred ktorými snúbenci urobili vyhlásenie o uzavretí manželstva, darovali manželom 500 eur. Tento návrh však neprešiel.
Prečo nové zákony vyvolávajú také silné reakcie?
Môže sa tak diať z dvoch dôvodov. Prvým je široký vplyv návrhu zákona na každodenný život ľudí na Slovensku, avšak neraz je to populárne pre svoju absurditu. Do prvej kategórie určite patrí novela Trestného zákona, ktorú viacerí označujú za kontroverznú. Vďaka nej sa totiž znížili tresty za korupciu apod.
Jednou z aktuálne prepieraných tém je návrh koaličných poslancov na zrušenie voľby poštou zo zahraničia, čo sa stretlo s obrovským odporom ako opozície, tak aj odborníkov a veľkej časti verejnosti.
Ak by táto novela prešla, zrušilo by sa ňou poštové hlasovanie zo zahraničia. Slováci žijúci v zahraničí by tak mohli voliť už len na slovenských zastupiteľských úradoch ako veľvyslanectvá či konzuláty.
Aj tento príklad ukazuje, prečo sa tieto témy často dostávajú medzi najčítanejšie správy z domova. Nejde len o politické rozhodnutia, ale o zmeny, ktoré reálne zasahujú skupiny ľudí.
Rýchlosť chôdze na chodníku sa stala terčom vtipov
Foto: Magnific.com
Na jeseň minulého roka vyvolala veľký rozruch schválená novela zákona o cestnej premávke, ktorou sa podľa predkladateľov má zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Konkrétne ide o definovanie hodnoty rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Predkladatelia tento krok odôvodňovali narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.
Hoci sa po oznámení tejto správy na sociálnych sieťach roztrhlo vrece s vtipmi, dopravný expert Maroš Čabák tvrdí, že bolo veľmi dobré, že tento zákon prijali.
„Súhlasím s tým, pretože celé roky práve kolobežky, elektrické kolobežky a elektrobicykle spôsobili na chodníkoch množstvo nehôd. Niektoré boli tragické a niektoré mali trvalé následky,“ uviedol v rozhovore pre televíziu.
Osobné údaje, pokuty aj pásy: zákony, ktoré sa dotýkajú každodenných situácií
Foto: Magnific.com
Nemenej diskutovanou témou aj na sociálnych sieťach bol na jar roka 2026 návrh novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, skrátene nazvaný katastrálny zákon. Okrem iného bolo cieľom tohto návrhu tiež zavedenie povinnej registrácie k určitým druhom osobných údajov zverejnených na katastrálnych portáloch.
Len pred pár dňami parlament schválil ďalšiu novelu zákona o cestnej premávke, ktorá si od prvého septembra posvieti na nezodpovedných šoférov, ktorí až príliš v obci prekročia rýchlosť.
Hlbšie do peňaženky budú mať aj spolujazdci, nakoľko ak osoba sediaca na prednom sedadle nepoužije bezpečnostný pás, hrozí jej pokuta 78 eur.
Svadba pred politikom? Aj takýto návrh sa dostal do parlamentu
Súbežne s tým slovenský parlament schválil aj novelu zákona o rodine. V praxi to znamená jediné - snúbenci svoje „áno“ od septembra budú môcť povedať aj pred prezidentom, poslancom parlamentu či členom vlády.
Opozícia na dôvetok k tomuto návrhu chcela presadiť, aby prezident, poslanci či členovia vlády, pred ktorými snúbenci urobili vyhlásenie o uzavretí manželstva, darovali manželom 500 eur. Tento návrh však neprešiel.
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