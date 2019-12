Nové predsedníctvo rady vysokých škôl inaugurovali v Tvrdošíne

Tvrdošín 3. decembra (TASR) – Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) má nové predsedníctvo na obdobie rokov 2019 - 2022. Inaugurácia predsedu Filipa Šurana a ďalších členov predsedníctva sa uskutočnila minulý týždeň počas valného zhromaždenia v Tvrdošíne, kde zavítalo 54 delegátov reprezentujúcich väčšinu slovenských vysokých škôl. TASR o tom v utorok informovala podpredsedníčka ŠRVŠ pre vzťahy s verejnosťou Ema Petriková.



Na základe programového vyhlásenia predsedníctva na obdobie rokov 2019 až 2022 a diskusií, ktoré sa uskutočnili v rámci workshopov, si predsedníctvo definovalo úlohy na obdobie vo funkcii. Podľa Petrikovej vybrali tri priority, ktorým sa budú primárne venovať. Sú to študentská infraštruktúra a životný štandard študentov, ďalej zabezpečovanie kvality a odliv študentov do zahraničia. "Sledujúc trend odchodu mladých ľudí do zahraničia na školy porovnateľnej kvality je zámerom ŠRVŠ tento trend spomaliť a v dlhodobom horizonte v kooperácii s vysokými školami zastaviť," uviedla.



Predsedníctvo ŠRVŠ sa podľa Petrikovej bude snažiť nadviazať na doterajšie aktivity členov predsedníctva a pokračovať v ich dobrej práci, ktorá sa odrazila na viacerých dosiahnutých úspechoch v posledných troch rokoch.