Kolíková o Svetlovskej: Nové úlohy môžu ukázať človeka v novom svetle

Bratislava 24. apríla (TASR) – Súdnu radu čakajú v najbližšom období dôležité rozhodnutia, je preto dôležité, aby bola plne funkčná. Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) to po piatkovom rokovaní vlády uviedla v súvislosti so štvrtkovým (23. 4.) zvolením trojice nových členov do Súdnej rady SR v parlamente.



K osobe sudkyne Alene Svetlovskej, pri ktorej voľbe sa poslanci strany Za ľudí zdržali hlasovania, zopakovala, že je prevedčená o dôležitosti vyváženosti Súdnej rady SR. "Presadzujem, aby nominanti parlamentu, vlády či prezidenta boli nesudcovia,“ uviedla.







Svetlovskú predtým osobne nepoznala, pri zoznámení sa, ktoré inicioval predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) sa mala Svetlovská prihlásiť ku všetkým reformám justície, ktoré sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády. „Smerom k jej osobe môžeme povedať, že nová rola a nové funkcie môžu človeka ukázať vo svetle, v ktorom ho ešte nepoznáme, ten priestor tu určite bude,“ povedal ministerka spravodlivosti.



Poslanci parlamentu vo štvrtok zvolili troch členov Súdnej rady SR, okrem Svetlovskej aj advokáta Andreja Majerníka, ktorého podporilo 93 poslancov a bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka, ktorého zvolili 92 hlasmi. Svetlovskú do funkcie nominoval predseda parlamentu Boris Kollár, vo voľbe ju podporilo 83 poslancov. Klub strany Za ľudí sa pri hlasovaní zdržal. Nominácia Svetlovskej vyvolala diskusie v koalícii. Programové vyhlásenie vlády hovorí, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami.