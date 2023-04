Novela chce zvýšiť využívanie nekomerčných klinických skúšaní

Bratislava 14. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva mení pravidlá pre nekomerčné klinické skúšania. Chce tak zlepšiť dostupnosť inovatívnej, efektívnejšej a bezpečnejšej liečby. Konanie pre povolenie skúšania sa má napríklad oslobodiť od správneho poplatku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý v piatok schválila vláda.



"Subjektmi nekomerčného klinického skúšania sú v prevažnej miere pacienti so zriedkavými chorobami alebo málopočetným výskytom ochorení, ktorým nekomerčné klinické štúdie a klinické skúšania prinesú nové poznatky o efektívnejšej a bezpečnejšej liečbe vrátane uplatňovania princípov personalizovanej (pacientovi na mieru šitej) liečby," skonštatoval rezort.



Poukázal na to, že nekomerčné klinické skúšania tvoria celosvetovo okolo 15 percent celkového objemu klinických skúšaní. "Na Slovensku to bolo za posledné tri roky menej ako tri percentá, pričom najčastejšími chorobami boli onkologické choroby najmä detských, ale aj dospelých pacientov," podotkol.



Zvýšenie ich využívania môže podľa ministerstva rozšíriť biomedicínske poznanie alebo zlepšiť efektivitu. Priniesť by to podľa neho mohlo aj zvýšenú dostupnosť inovatívnej, efektívnejšej a bezpečnejšej liečby bez zvýšenia výdavkov na lieky zo zdravotných poisťovní.



Rozšíriť by sa mohla tiež možnosť na vydanie povolenia na použitie nových liekov pri ohrození života alebo pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu pacienta. Po novom by sa k nim mohli dostať aj osoby, ktoré neboli účastníkmi klinického skúšania.