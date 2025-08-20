< sekcia Slovensko
Nová novela má upraviť zákon o Ústavnom súde podľa poznatkov z praxe
Návrh zmien z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR na základe konzultácie s ÚS ruší požiadavku na pravidelnú obmenu všetkých senátov ÚS
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Niektoré zmeny týkajúce sa organizácie Ústavného súdu (ÚS) SR, ako aj procedúry pred ÚS vo väzbe na poznatky aplikačnej praxe prináša návrh novely zákona o ÚS. V stredu ho schválila vláda.
Návrh zmien z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR na základe konzultácie s ÚS ruší požiadavku na pravidelnú obmenu všetkých senátov ÚS. Upúšťa sa aj od ustanovovania právneho zástupcu ÚS v situácii, ak ho možno ustanoviť postupom podľa osobitného zákona.
Vo vzťahu k personálnemu zabezpečeniu činnosti ÚS sa zjednodušuje prístup k funkcii súdneho poradcu. Taktiež sa dopĺňa subsidiárne použitie Správneho súdneho poriadku vzhľadom na charakter konania pred ÚS, ktorý je bližší právnej úprave správneho súdnictva. Ďalšie navrhované zmeny sa týkajú rozhodovania v prípade konania o súlade právnych predpisov. Upúšťa sa od vyhlasovania v Zbierke zákonov SR nevyhovujúcich nálezov ÚS, ktoré nevyvolávajú zmenu právneho poriadku.
„Plénum ÚS bude mať možnosť rozhodnúť aj o zverejnení iného rozhodnutia v Zbierke zákonov SR ako rozhodnutia, ktorým ÚS vyslovil nesúlad právnych predpisov alebo rozhodnutia ÚS vo veci samej, na základe ktorého zaniká platnosť rozhodnutia ÚS o pozastavení účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia,“ uviedlo ministerstvo v predkladacej správe. Ďalšia zmena sa týka konania o ústavnej sťažnosti, v ktorom sa zrušuje diferencovanie medzi nedostatkom právomoci ÚS na prerokovanie ústavnej sťažnosti a neprípustnosťou takejto sťažnosti.
„Navrhované zmeny a doplnenia zákona zabezpečia efektívnejšie konanie a rozhodovanie ÚS a súčasne aj precizovanie právnej úpravy v tých častiach, ktorých výklad môže byť sporný, prípadne nejednoznačný,“ uviedol rezort. Novela by mala podľa predpokladu nadobudnúť účinnosť 1. decembra.
