Novela má zaviesť akreditáciu programov pre prevenciu kriminality
Ministerstvá by po novom mali povinne predkladať Rade vlády SR pre prevenciu kriminality správu o stave, vývoji a dynamike kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Zavedenie profesionalizácie a systematizácie preventívnych činností v Slovenskej republike je cieľom novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorú vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní. Ministerstvo vnútra SR plánuje prostredníctvom úpravy legislatívy vytvoriť právny rámec pre akreditáciu programov v oblasti prevencie kriminality. Vyplýva to z návrhu, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Rezort v odôvodnení návrhu vysvetlil, že právny rámec vytvára predpoklad pre odborné posudzovanie obsahu a kvality programov. „Navrhovaný akreditačný mechanizmus zároveň umožní jednotné nastavenie pravidiel pre subjekty, ktoré pôsobia v tejto oblasti, čím sa prispeje k efektívnemu využívaniu verejných prostriedkov a zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľstva,“ skonštatovalo ministerstvo v materiáli.
Rezort takisto uviedol, že navrhovaná legislatívna zmena by posilnila strategickú a koordinačnú úlohu štátu v oblasti prevencie kriminality. „Jednak formálnym spresnením pôsobnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, jednak ukotvením krajských koordinátorov pre prevenciu kriminality a krajských komisií prevencie kriminality ako regionálnych koordinačných štruktúr,“ argumentoval. Vytvoril by sa tým rámec na zosúlaďovanie opatrení.
Ministerstvá by po novom mali povinne predkladať Rade vlády SR pre prevenciu kriminality správu o stave, vývoji a dynamike kriminality a inej protispoločenskej činnosti. „Tento krok prispeje k tvorbe verejných politík založených na dátach a k efektívnemu strategickému plánovaniu v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,“ zdôvodnilo úpravu ministerstvo.
