Organizácie: Novela o EIA znižuje ochranu prostredia pri veľkej stavbe

Bratislava 13. februára (TASR) - Návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) je ďalším krokom k znižovaniu štandardov ochrany životného prostredia. Zhodlo sa na tom 28 mimovládnych organizácií a iniciatív v hromadnej pripomienke k zákonu. Návrh podľa nich narúša základné demokratické princípy v rozhodovaní, spôsobuje chaos v legislatíve a znižuje ochranu životného prostredia pri povoľovaní veľkých stavieb. TASR o tom informovala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.



Novela vylučuje verejnosť aj obce z dôležitých častí procesu, a to napriek tomu, že ide o kľúčový zákon v tejto oblasti, tvrdia organizácie. Zároveň poukazujú na to, že zmena je bezdôvodne v zrýchlenom konaní. "Predkladaná novela je ďalšou ranou pod pás pre práva verejnosti a ochranu našej prírody. Bežní ľudia aj samosprávy prichádzajú o dôležité informácie. Návrh vypúšťa ich účasť v zisťovacom konaní, známom ako 'malá EIA', ktoré je však kľúčové pre ďalšie posudzovanie stavieb," upozornila advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová s tým, že všetko je v rozpore s európskym právom a Aarhuským dohovorom.



Onedlho bude musieť byť EIA podľa environmentalistov znova novelizovaná v súvislosti so stavebnou reformou. Skonštatovali, že takýto prístup vnáša do povoľovania veľkých stavieb neprehľadnosť, nepredvídateľnosť a chaos. Problémom to bude pre investorov, úradníkov a verejnosť, ktorí nebudú vedieť, ako pri povoľovaní činností postupovať.



Za najvýraznejšiu zmenu v novele považujú organizácie zisťovacie konanie. Určuje sa v nej, ktorý projekt pôjde do procesu posudzovania a ktorý z hľadiska životného prostredia posudzovaný byť nemusí. "V tejto časti je v podstate vylúčená verejnosť aj obce, ktoré nemajú projekt priamo na svojom území. Výsledkom zisťovacieho konania tak môže byť vydanie súhlasu s projektom bez možnosti sa do neho zapojiť," uviedli. Environmentalisti takisto dodali, že účasť verejnosti, odborníkov a obcí je dôležitou súčasťou celého procesu, pretože v zisťovacom konaní dochádza k upozorneniu na škodlivosť projektov.



V návrhu sa podľa organizácií ráta aj so zmenou limitov, ktoré určujú, či sa budú projekty posudzovať povinne alebo v prípade, keď tak rozhodne orgán EIA. V niektorých prípadoch sa podmienky sprísňujú. "V ďalších sa však menia tak, že projekty, ktoré boli doteraz povinne posudzované, budú podľa nových pravidiel len predmetom zisťovacieho konania bez účasti verejnosti. Týka sa to malých vodných elektrární, športových areálov a ďalších typov projektov," priblížili.



Environmentalisti poukazujú aj na to, že zákon mení informovanie verejnosti. Odstraňuje povinnosť zverejnenia informácií o projekte na úradnej tabuli. To podľa nich znemožňuje obyvateľom, aby sa oboznámili s projektom alebo vzniesli k nemu svoje pripomienky. "Obyvatelia tak budú vedieť oveľa ťažšie ovplyvniť výstavbu škodlivých projektov v ich okolí," skonštatovali.



Ministerstvo životného prostredia predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o EIA. Celý proces ňou chce zjednodušiť a zrýchliť z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov.