Novela o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín je účinná

Bratislava 15. apríla (TASR) - Fond na podporu kultúry národnostných menšín po novom môže na svoju prevádzku použiť šesť percent z príjmov, ktoré dostáva v podobe štátneho príspevku. Doteraz bol oprávnený použiť päť percent. Účinnosť nadobudla od 15. apríla novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.



Cieľom novely je podľa slov jej autorov zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na pokrytie personálnych a materiálnych kapacít na úplné, systematické a včasné plnenie úloh Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, a tým zefektívniť a skvalitniť jeho fungovanie.



Zároveň sa zmenami zníži minimálny podiel z príjmov fondu z príspevku zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie a z iných príjmov fondu, ktorý používa na podpornú činnosť, z 95 na 94 percent. Popritom sa zvýši minimálna zákonom garantovaná suma, ktorá sa fondu ročne poskytuje, a to z ôsmich miliónov eur na 8,3 milióna eur.



Zmeny majú reflektovať na skúsenosti z praxe, ktorá ukázala poddimenzovanosť personálnych a materiálnych kapacít pre úplné, systematické a včasné plnenie úloh fondu. To sa podľa autorov zmien obzvlášť intenzívne prejavuje v čase pandémie ochorenia COVID-19. Dôsledkom je podľa nich zvyšujúci sa časový sklz pri plnení úloh fondu v oblasti poskytovania podpory kultúrnych a vedeckých aktivít, ako aj včasnej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so zákonom.