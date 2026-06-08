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Novela o probačných a mediačných úradníkoch má posilniť justíciu
Z rezortu priblížili, že v období rokov 2018 až 2025 bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených takmer 59.000 osôb na probáciu, riešili 7616 mediácií, ktorých sa zúčastnilo takmer 20.000 osôb.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Novela o probačných a mediačných úradníkoch, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili vo štvrtok (4. 6.), prináša zmeny zamerané na posilnenie restoratívnej justície a postavenia obetí trestných činov. Využitie mediácie aj pri závažných trestných činoch jasnejšie upravuje probačný a ochranný dohľad, ktorým sa zvýši efektivita vykonávania alternatívnych trestov a zníži administratívna záťaž. Súčasťou reformy je aj posilnenie personálnych kapacít probačných a mediačných úradníkov o 35 nových miest. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Barbora Škulová.
„Spravodlivosť nekončí vynesením rozsudku a trestom. Probační a mediační úradníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri napĺňaní modernej justície - dohliadajú na výkon alternatívnych trestov, podporujú resocializáciu páchateľov a vytvárajú priestor na dialóg medzi páchateľmi a poškodenými. Ich práca pomáha zabezpečiť, aby spravodlivosť nekončila len rozsudkom, ale viedla aj k prevzatiu zodpovednosti, náprave spôsobenej ujmy a lepšej ochrane obetí,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Z rezortu priblížili, že v období rokov 2018 až 2025 bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených takmer 59.000 osôb na probáciu, riešili 7616 mediácií, ktorých sa zúčastnilo takmer 20.000 osôb. Výsledkom bolo zabezpečenie náhrady škody vo výške viac ako sedem miliónov eur v prospech poškodených. Na podporu a ochranu obetí trestných činov bolo zároveň prostredníctvom mediácií získaných viac ako 830.000 eur.
„Len v roku 2025 bolo na mediáciu pridelených 747 prípadov, zúčastnilo sa jej 2409 osôb. Na podporu obetí smerovalo 161.000 eur a poškodeným bola uhradená škoda vo výške viac ako 1,19 milióna eur. Presne týmto smerom je potrebné slovenskú justíciu posúvať aj naďalej a som rád, že návrh zákona podporila aj časť opozičných poslancov,“ doplnil Susko.
„Spravodlivosť nekončí vynesením rozsudku a trestom. Probační a mediační úradníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri napĺňaní modernej justície - dohliadajú na výkon alternatívnych trestov, podporujú resocializáciu páchateľov a vytvárajú priestor na dialóg medzi páchateľmi a poškodenými. Ich práca pomáha zabezpečiť, aby spravodlivosť nekončila len rozsudkom, ale viedla aj k prevzatiu zodpovednosti, náprave spôsobenej ujmy a lepšej ochrane obetí,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Z rezortu priblížili, že v období rokov 2018 až 2025 bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených takmer 59.000 osôb na probáciu, riešili 7616 mediácií, ktorých sa zúčastnilo takmer 20.000 osôb. Výsledkom bolo zabezpečenie náhrady škody vo výške viac ako sedem miliónov eur v prospech poškodených. Na podporu a ochranu obetí trestných činov bolo zároveň prostredníctvom mediácií získaných viac ako 830.000 eur.
„Len v roku 2025 bolo na mediáciu pridelených 747 prípadov, zúčastnilo sa jej 2409 osôb. Na podporu obetí smerovalo 161.000 eur a poškodeným bola uhradená škoda vo výške viac ako 1,19 milióna eur. Presne týmto smerom je potrebné slovenskú justíciu posúvať aj naďalej a som rád, že návrh zákona podporila aj časť opozičných poslancov,“ doplnil Susko.