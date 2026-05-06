Novela o rodine má odstrániť problémy pri určovaní otcovstva
Súd by mohol rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva na návrh dieťaťa aj pred uplynutím zákonných lehôt, ak je to v jeho najlepšom záujme.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Na odstránenie problémov vo veciach určovania a zapierania otcovstva sa zameriava návrh novely zákona o rodine, ktorý predložila koaličná poslankyňa Paula Puškárová (Hlas-SD). Má posilniť ochranu práv a najlepšieho záujmu dieťaťa. Národná rada (NR) SR novelu v stredu posunula do druhého čítania.
Zákonná domnienka výšky príjmu rodiča sa má zvýšiť z 20-násobku na 25-násobok sumy životného minima, ak si rodič nesplní povinnosť preukázať svoje príjmy a majetkové pomery. Cieľom tejto úpravy je posilniť procesnú disciplínu účastníkov konania a zabrániť obštrukčnému správaniu rodičov, ktorí si neplnia svoju zákonnú povinnosť súčinnosti so súdom.
„Návrh rozširuje právomocí súdu začať konanie o zapretie otcovstva ex offo (z úradnej moci) v špecifických prípadoch a výslovnú úpravu možnosti biologických otcov domáhať sa určenia svojho otcovstva bez potreby, aby bolo určené materstvo vo vzťahu k deťom, ktoré boli zanechané vo verejne prístupných inkubátoroch (tzv. hniezdach záchrany) alebo pri pôrodoch, pri ktorých matka požiadala o utajenie svojej totožnosti (tzv. utajené pôrody),“ priblížila Puškárová.
Súd by mohol rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva na návrh dieťaťa aj pred uplynutím zákonných lehôt, ak je to v jeho najlepšom záujme. To má podľa poslankyne zabezpečiť istotu a stabilitu v rodinnoprávnych vzťahoch v súlade so zachovaním základných práv subjektov rodinnoprávnych vzťahov. Platná úprava vychádza zo zásady dispozitívnosti konania o zapretie otcovstva, čo znamená, že konanie sa začína len na návrh oprávnenej osoby - matky, určeného otca a dieťaťa.
Zároveň sa má rozšíriť okruh situácií, v ktorých môže muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa, podať návrh na určenie otcovstva. A to aj v prípadoch, keď matka dieťaťa požiadala o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pôrodom, alebo keď bolo dieťa odložené do verejne prístupného inkubátora, prípadne nájdené na inom mieste a totožnosť matky nie je možné určiť. „Platná právna úprava tieto špecifické situácie výslovne neupravuje, čo v aplikačnej praxi spôsobuje právnu neistotu a môže viesť k obmedzeniu možnosti domáhať sa určenia otcovstva,“ uviedla Puškárová v dôvodovej správe.
Novela podľa predkladateľky kladie osobitný zreteľ na ochranu práva dieťaťa poznať svoj pôvod. Takisto zabezpečuje flexibilnejšie procesné nástroje na dosiahnutie súladu právneho a biologického rodičovstva. Súd bude môcť pripustiť zapretie otcovstva na návrh dieťaťa aj bez ohľadu na uplynutie alebo neuplynutie lehôt určených rodičom, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.
Novela má navrhovanú účinnosť od 1. júla 2026.
