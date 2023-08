Novela o vstupe odborníkov do vzdelávania v školách nadobudne účinnosť

Bratislava 31. augusta (TASR) - Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do vyšších kariérnych stupňov sa má upraviť aj pre odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v školách. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorá od septembra nadobudne účinnosť.



Autori zmeny argumentovali potrebou podpory vstupu širšieho okruhu odborníkov do vzdelávania v školách a školských zariadeniach. "Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia, umenia a odborných činností," píše sa v dôvodovej správe.