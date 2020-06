Novela o výbere šéfa GP sa upraví,zmeny sa majú týkať odvolacích dôvov

Bratislava 21. júna (TASR) - Legislatíva upravujúca pravidlá výberu generálneho prokurátora sa bude ešte pred definitívnym schválením meniť. V návrhu novely sa majú podľa predsedu parlamentného ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (OĽaNO) upraviť aj dôvody na odvolanie šéfa prokurátorov. Pozmeňujúce návrhy chcú predkladatelia novely dokončiť po verejnej diskusii, ktorá bude budúci týždeň v priestoroch Národnej rady (NR) SR.



"Prípadné obavy z politického zneužitia navrhujem riešiť doplnením práva pre radu prokurátorov vyjadriť sa v procese odvolávania generálneho prokurátora, ako aj novelou Ústavy SR s cieľom odvolávania generálneho prokurátora 90 poslancami v parlamente," povedal pre TASR Vetrák, ktorý je jeden z predkladateľov návrhu.



O úprave v špecifikovaní dôvodov odvolania šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR či procese jeho voľby hovorí aj podpredseda parlamentu a ďalší predkladateľ Juraj Šeliga (Za ľudí). Zmeny by sa podľa neho mohli týkať aj prerušenia výkonu funkcie pre sudcov, ktorí by chceli byť generálnym prokurátorom. Pripomína tiež voľbu špeciálneho prokurátora. "Pre mňa je na mieste i otázka, či vzhľadom na to, čo sa deje vo vedení špeciálnej prokuratúry, nemáme hovoriť aj o voľbe špeciálneho prokurátora, ale to je na diskusiu v druhom čítaní. Toto sú okruhy, o ktorých je potrebné hovoriť, počkajme však na záver diskusií," uviedol pre TASR.



"Pozmeňujúci návrh pripravujeme, ale jeho znenie bude ustálené až po verejnej diskusii k návrhu zákona," vysvetlil Vetrák. Diskusia bude 24. júna a podľa Šeligu na ňu pozvali zástupcov generálnej prokuratúry, rady prokurátorov, poradcov prezidentky, podpredsedu vlády pre legislatívu, ministerstva spravodlivosti, verejného ochrancu práv, zástupcov občianskych združení, ktoré sa venujú právnemu štátu, i zástupcov akademickej obce.



"Verejná diskusia bude v kinosále NR SR. Bude prístupná pre verejnosť do naplnenia kapacity sály, rovnako bude livestreamovaná," dodal Šeliga.



Na diskusii sa chcú rozprávať o okruhu subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidátov, a tiež o okruhu osôb, ktoré by mohli kandidovať. Debatovať majú aj o vypočutí a preverení kandidátov v NR SR a materiálnych podmienkach výkonu funkcie generálneho prokurátora a ich následnej kontrole.