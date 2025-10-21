Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novela školského zákona rozširuje povinné predprimárne vzdelávanie

Na snímke minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Od septembra 2027 bude predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti povinné. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva prináša aj viacero ďalších zmien. Na niektorých školách sa zavedie povinná maturitná skúška z matematiky. Vznikne tiež nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
