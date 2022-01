Novela Trestného zákona má riešiť trestné činy spáchané za komunizmu

Bratislava 22. januára (TASR) - Trestné činy súvisiace s prenasledovaním, ktoré boli spáchané počas komunizmu, by už nemuseli spadať do kategórie premlčaných. Úprava je súčasťou tzv. veľkej novely Trestného zákona, ktorú predložila ešte koncom roka 2021 ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Poslankyňa parlamentu Anna Andrejuvová (OĽANO) hovorí, že legislatíva by mala zahŕňať aj neľudské správanie pohraničníkov počas komunistického režimu. Vraždy na hraniciach by podľa nej mali byť súčasťou zločinov proti ľudskosti. V súčasnosti sa vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie návrhu novely Trestného zákona.



V návrhu novely sa okrem iného uvádza, že "do premlčacej doby trestných činov spáchaných verejnými činiteľmi v súvislosti s prenasledovaním jednotlivca alebo skupín osôb z dôvodov politických, rasových alebo náboženských v dobe od roku 1939 do 29. decembra 1989 sa táto doba nezapočítava".



Andrejuvová víta, že rezort spravodlivosti rieši v novele aj vyrovnanie sa s minulosťou, respektíve časť streľby na hraniciach. "Verím, že po vyhodnotení pripomienok to bude predložené legislatívnej rade vlády, vláde a následne parlamentu. Som rada tejto iniciatíve, pretože to bol návrh z OĽANO i klubu SaS od Jána Benčíka, kde sme sa snažili, aby bola táto iniciatíva predložená," uviedla pre TASR.



Poslankyňa hovorí, že návrh má obsahovať aj konanie ľudí, ktorí mali v minulom režime na starosti hranice. "Pohraničná stráž podľa Ústavu pamäti národa v časoch komunistického režimu priamo zabila na hranici s Rakúskom a Nemeckom 280 ľudí. Ďalšie úmrtia spôsobili elektrické zátarasy, nášľapné míny alebo vycvičené psy. Spolu s prípadmi ďalších nevyjasnených úmrtí sa celkový počet obetí odhaduje na 420," priblížila problematiku.



Podľa Andrejuvovej si treba ešte počkať na vyhodnotenie pripomienok k novele Trestného zákona, ktoré prinesie finálne znenie návrhu. Dodala, že ak to bude potrebné, návrh sa dá v parlamente upraviť tak, aby bol vykonateľný a funkčný v oblasti riešenia pohraničníkov.