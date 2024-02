Novela týkajúca sa kúpy národnej kultúrnej pamiatky je v 2. čítaní

Bratislava 15. februára (TASR) - Lehota na uplatnenie predkupného práva štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky by sa mohla predĺžiť z 30 dní na 60 dní. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



"Dôvodom je potreba náležitého časového priestoru na posúdenie, či nadobudnutie ponúkanej kultúrnej pamiatky má pre štát opodstatnený význam nielen z pohľadu ochrany pamiatkového fondu SR, ale tiež z pohľadu účelnosti a efektívnosti jej ďalšieho využitia pri plnení úloh štátu," objasnili koaliční poslanci, ktorí návrh predložili.



Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. júna.