Novela Ústavy SR ohrozuje ľudské práva, upozorňujú viaceré organizácie

Bratislava 26. mája (TASR) - Novela Ústavy SR, ktorú prezentuje vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ako ochranu „národnej identity“, je hrozbou a nebezpečenstvom pre ľudské práva. Upozornili na to viaceré občianske združenia a organizácie na pondelkovej tlačovej konferencii. Návrh by podľa nich umožnil vláde ignorovať európske právo a medzinárodné dohovory a prináša zmeny vo viacerých oblastiach. Dôsledky by pocítili najmä zraniteľné skupiny. Obracajú sa preto na poslancov opozície i koalície, aby za novelu nezahlasovali.



„Pod zámienkou národnej identity vláda navrhuje zmenu ústavy, ktorú považujeme za nebezpečnú z hľadiska našich medzinárodnoprávnych záväzkov. A to nielen vo vzťahu k EÚ, ale aj vo vzťahu k iným ľudsko-právnym dohovorom, ktoré na Slovensku momentálne platia,“ skonštatovala Katarína Batková z Via Iuris.



Podľa organizácií nebude možné spoľahnúť sa na to, že na Slovensku budú naďalej dodržiavané medzinárodné štandardy ochrany práva v témach život, rodina, verejná morálka, jazyk, kultúra, vzdelávanie či veda. Návrh podľa nich umožňuje nielen ignorovať európske právo a medzinárodné dohovory, ale aj cenzurovať školstvo, vedu a kultúru, obmedziť adopcie či oslabiť ochranu detí, žien a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Návrh považujú za útok na právny štát, ktorý môže odkloniť Slovensko od EÚ.



Hoci je zmena ústavy komunikovaná cez zavedenie dvoch pohlaví, novela má oveľa širší dosah, pričom LGBTI+ komunita je zástupným terčom, podotkli organizácie. Novela podľa Romana Samotného z Iniciatívy Inakosť prinesie viac strachu, stigmy a právnej neistoty a otvorí dvere zákonom rozširujúcim diskrimináciu, vylúčenie či štátne zasahovanie do súkromných životov. „Vytvára nebezpečný precedens, že štát môže rozhodovať o tom, kto sme a kým už byť nesmieme. A na ústavnej úrovni môže štát zrušiť právo na dôstojný život,“ poznamenal Samotný.



Organizácie zároveň pripomínajú, že princíp prednosti európskeho práva máme zakotvený v Ústave SR nie preto, lebo by krajina podliehala „diktátu z Bruselu“, ale preto, lebo sme sa tak slobodne a dobrovoľne dohodli s ostatnými členskými štátmi. Vstupom do únie sme zároveň vytvorili spoločný právny priestor, aby v celej EÚ platili rovnaké pravidlá. Štáty sa zároveň dohodli aj na tom, že budú rešpektovať vzájomné rozdielnosti, teda rôznorodosť a národnú identitu. Podotýkajú tiež, že Slovensko môže čeliť v budúcnosti sankciám.



Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.